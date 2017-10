El Rayo castiga con dureza al Valladolid

El Rayo Vallecano, con goles de Raúl de Tomás, Óscar Trejo y un doblete de Embarba, desarmó por completo a un Valladolid que no estuvo fino en defensa y que sólo redujo distancias por medio de Óscar Plano. El cuadro de Vallecas, que después de perder la pasada jornada en Huesca no quería dejar escapar más puntos de su feudo, ya ganaba por dos goles de diferencia en los primeros quince minutos de un partido que, prácticamente, controló de principio a fin ante un rival vallisoletano que no estuvo a la altura en una cita entre dos conjuntos que tienen el mismo objetivo, lograr el ascenso.