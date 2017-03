Regino Hernández: "Voy a ir por el oro"

De forma paralela a la competición de slopestyle, los surferos más 'kamikazes' también entraron en liza aunque sólo para los entrenamientos en la categoría de snowboard cross. En esta, la selección española tiene serias opciones de medalla con el malagueño Regino Hernández y el guipuzcoano Lucas Eguibar.

Hernández se pasó un rato por la zona de meta del slopestyle para saludar y, ante Granada Hoy, comentó de forma somera su jornada de entrenamientos, cuyas clasificatorias se celebrarán el sábado y la final el domingo. "La verdad es que el circuito está bastante bien y me gusta mucho. Tiene mucho aire y saltos. Estoy muy contento del día de entrenamientos que he tenido", declaró el malagueño afincado en Sierra Nevada.

"Lucas (Eguibar) está un poco tocado de una lesión que arrastra de cadera, pero yo estoy al cien por cien", comentó Regino Hernández sobre su estado físico, ya que tanto su compañero Eguibar como Queralt Castellet, las otras opciones de medalla para España, tienen lesiones.

Sobre la sensación de competir en casa, Hernández dijo que está "muy bien", ya que tiene cerca a la "familia que ha venido a vernos, y a los amigos. Te da una energía positiva exagerada", se sinceró. De está forma aspira al premio gordo: "Voy a ir a por el oro. Para obtener la plata hay que ir a por el oro".

Por su parte, Lucas Eguibar también expresó sus sensaciones tras las prácticas de ayer: "Estoy bien. En la primera bajada me costó coger ritmo y me caí un par de veces, pero hice unas cuantas bajadas rápidas. Tengo aún un poco de dolor, pero me he sentido bien", contestó 'Luki' en la calurosa Sierra Nevada. "El circuito está bien. En algunas zonas la nieve se ablanda, en otras está dura y en otras, no tanto", añadió.