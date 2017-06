Regreso por la puerta grande

Y los niños se hicieron hombres. La nueva hornada de jugadores del CD Universidad de Granada ya tienen su hueco en la historia del club. El ascenso de esta generación, la misma que hace poco más de un año se precipitó desde la División de Honor B perdiendo todos los partidos, y que se puso como compromiso devolver al equipo de allí donde, por bisoñez y la dificultad de una Liga cada vez más 'profesionalizada', se fue. Se hizo piña, comuna, grupo, y de ahí surgió el éxito logrado ayer en Majadahonda. Estos chicos han pasado de pensar en que son los peores del mundo no a todo lo contrario, pero sí a congraciarse con ese deporte al que le han dedicado horas y horas desde muy pequeños. No sólo ha subido el Universidad de Granada, si no que lo ha hecho ganando los 19 partidos que ha jugado, metiendo 88 ensayos y solo encajando 16. Gloria para los nuevos 'arlequines' (10-18).

También ganó el 'Uni' en Majadahonda, en el campo del campeón de Madrid. Lo hizo como en la mayoría de sus partidos en la fase seria del campeonato, en los minutos finales. Fabián Pérez hizo obtuvo el mismo rendimiento cambiando de piezas. Esta vez los revulsivos fueron titulares y los titulares de otros partidos fueron los revulsivos. Todos aportan igual. Y en esa fe volteó un marcador peligroso justo después de entrar en los diez minutos finales.

El conjunto granadino remonta en el marcador tras la reanudación

En ese momento, la ventaja universitaria en la eliminatoria era de diez puntos, pero los majariegos estaban empezando a hilvanar jugadas peligrosas, forzando golpes de castigo y obligando a sufrir a la defensa granadina. Tanto fue así que en el 70' los locales alcanzaron la zona de marca visitante pero fueron incapaces de posar ante la ferocidad de los placajes. Un minuto en el que los madrileños perdieron la bola. La reanudación, en una melé sucia, la sacó Juanca Cerván, que se recorrió medio campo cogiendo desorganizada y desprevenida a la zaga del conjunto madrileño. Pateó al ver que no tenía apoyos un tanto a la desesperada pero le salió de lujo. Justo antes de que se fuera por el lateral el ovoide lo recogió Antoñete, que posó ante las protestas de los locales, reclamando que el granadino había pisado la línea de banda. El árbitro validó el ensayo con el que el 'Uni' se puso 10-11, su primera ventaja en el marcador. Era el minuto 72'.

Desde ese momento, el cansancio se apoderó de un Majadahonda que había aguantado con el tanteador a su favor, pero que no avasalló en su juego. Físicamente destrozados, el 'Uni' jugó sin pasar apuros y en el instante final consiguió el ensayo que maquilló más un ascenso ya cantado en ese momento. Lo hizo Brett tras pase a la remanguillé de García Nieto al salir de un maul.

El partido tuvo dos claves. Una, y de ahí a ese paso de la infancia a la madurez del 'Uni', en esa defensa extraordinaria que pudo colocar al Majadahonda a solo tres puntos de igualar la eliminatoria. Capacidad de sufrir y dejarse el físico es la primera premisa de este juego. Volvió el Universidad de placajes ganadores y agresivos durante los ochenta minutos. La segunda fue una primera parte de encuentro colosal, en la que detuvieron el énfasis majariego, que encima ensayó a los diez minutos de juego y de golpe recorrió la mitad del camino. Los granadinos hicieron una labor de manual: no dejar que el rival juegue en tu campo. Lo hizo literal, tan sólo falló la conversión de puntos. De haber anotado Jorge Pérez dos pateos, la segunda parte hubiera sido más tranquila. Pero eso ya es pedir por pedir.

La División de Honor B está de vuelta a Granada. Acabado el reto de este año nace inmediatamente el del siguiente: demostrar, de verdad, que este equipo puede competir en la segunda división.