Remontada hueteña en un encuentro loco

Partido loco y muy entretenido el disputado en el Municipal de Cenes de la Vega. Hasta siete goles pudieron disfrutar los casi 100 aficionados que se dieron cita en la mañana de ayer en el campo del Sierra Nevada, donde el Agroisa Huétor Tájar B logró levantar un 2-0 en contra para terminar imponiéndose por 3-4 a los de Javi Salguero. De la mano de un gran Josemi -que logró el tanto del empate a dos y el que a la postre valió el triunfo- el cuadro dirigido por Óscar Sierra consiguió alzar el vuelo ante un Sierra Nevada Cenes combativo al que, sin embargo, de nada le sirve la buena imagen mostrada ante los panciverdes, pues sigue antepenúltimo con tan sólo 13 puntos y a 7 ya de la frontera con la salvación, que la marca el Albolote.

La primera parte anduvo muy igualada. No en vano las llegadas se sucedieron en una y otra área. Había demasiado en juegd pues los del Poniente también luchan por intentar no despegarse del todo de la zona de arriba. Y esa necesidad cristalizó en un encuentro abierto y dominado por el descaro. A pesar de ello, la lata no se abrió hasta el minuto 33, cuando Andrea aprovechó un buen envío al área para establecer el 1-0.

El Huétor no se deshizo y buscó la reacción, pero lo que terminó encontrándse fue otro golpe en la frente nada más arrancar la segunda mitad (Jonathan, 50'). A los amarillos les urgía buscar un tanto rápido que les mantuviera conectados al partido, y éste llegó tan sólo tres minutos más tarde. Fue Jesús el que se internó en el área para recortar distancias.

Quedaba tiempo por delante y el que mejor lo gestionó fue el filial, que al cuarto de hora de la reanudación encontró la providencia de Josemi para pone la s tablas nuevamente. Únicamente ocho más tarde José Ángel culminada una remontada fraguada en apenas 20 minutos; pero en el 73' era Enes el que volvía a llevar el júbilo a la grada local. Cuando parecía que el marcador no se volvería a mover apareció otra vez Josemi para cerrar su actuación y apuntalar a los ceneros.

Sierra Nevada: Román, Vera, Nano, Ramón (Raúl, 61'), Torre, Dani, Adri (Leo, 73'), Andrea, Luis (Koeman, 85'), Enes y Jonathan (Chesco, 85'). Huétor Tájar B: Kisko, Jesús, Castañeda (Arrebola, 61'), Manolo Gámiz, Pedro (Kanuto, 70'), Josemi, José Ángel, Bribi (Víctor, 85'), Agus, David Malagón y Nacho. Goles: 1-0 (33') Andrea. 2-0 (50') Jonathan. 2-1 (53') Jesús. 2-2 (60') Josemi. 2-3 (68') José Ángel. 3-3 (73') Enes. 3-4 (78') Josemi. Árbitro: Estévez Rodríguez (granadino). Amonestó a los locales Nano, Torre, Luis, Koeman y Vera, así como al míster Javi Salguero; y a los visitantes Agus y Víctor. Incidencias: Unos 100 aficionados.