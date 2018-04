Ricky estira para su primer 'play off'El bádminton tiene su día en Montefrío

Mejor tarde que nunca. Siete años después de llegar a la NBA, Rubio disputará por primera vez las eliminatorias de postemporada de la mano de los Jazz (47-33). En Utah disfrutará de un tramo de competición que nunca había alcanzado en sus seis cursos en Minnesota.

Más de 50 jugadore de toda la provincia participaron en Montefrío en la sexta prueba del Circuito Provincial de bádminton. La torneo se disputó en las categorías sub 10, sub 13, sub 17 y absoluta en las competiciones indiduvidual masculino, dobles masculino y dobles mixtos.