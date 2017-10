Rival difícil, escenario talismán

No se sabe por cuánto, pero lo cierto es que el Granada B parece que vivirá instalado un tiempo en la Ciudad Deportiva de la Diputación. El recinto armillero ha albergado ya la mitad de los encuentros que los de Morilla han disputado como locales esta temporada, y hoy desequilibrará la balanza a su favor con la visita del Cartagena (12:00 horas). Lo cierto es que, contrariamente a lo que se podría esperar de un cambio a 'peor', a los 'cachorros' no les ha ido mal allí. Dos partidos, dos goles y dos triunfos. Máxima efectividad. Precisamente ese es uno de los baluartes de este filial, que en las nueve jornadas que han transcurrido hasta la fecha ha conseguido sumar 17 puntos marcando apenas nueve goles.

¿La clave? Encajar poco y rentabilizar los tantos convertidos en el arco rival. Así lo ha hecho en todos los encuentros en los que ha conseguido perforar la portería contraria. Y es que un gol del 'B' es sinónimos de puntuar. No en vano, cuatro de los cinco triunfos cosechados en lo que va de Liga se fueron al zurrón granadinista con tan solo un gol en su haber. Guarismos nada despreciables para un equipo que teóricamente debería ser inestable por su condición de filial.

Los albinegros llegan con un ojo en Armilla y otro en el duelo de Copa ante el Sevilla

La solidez es uno de los rasgos a destacar de este Granada B de Pedro Morilla. El sevillano, su cuerpo técnico y un vestuario completamente nuevo parecen haber dado en el clavo. Y todo aun de tropiezos inesperados como el de San Fernando o el de la semana pasada en el campo del Jumilla. Nada parece, no obstante, trastocar los planes y la idea de juego del míster del 'B', poco dado a rotar si algo funciona y muy preocupado en conseguir armar un grupo que no se desmorone ante el primer contratiempo o vicisitud que surja.

No las está teniendo, de momento y por suerte, en forma de bajas. Siempre con alguna ausencia, pero manteniendo en todo momento la estructura del grupo, Morilla está pudiendo completar convocatorias con prácticamente todos sus efectivos. El choque de hoy volverá a perdérselo Jean Carlos. El extremo brasileño sigue acarreando molestias derivadas de su esguince de rodilla y no podrá estar en la lista de dieciocho convocados para el encuentro ante el Efesé. El que sí que está ya disponible es Fran Serrano. La relación definitiva de futbolistas se dará a conocer minutos antes de que comience el envite. Duelo en el que es probable que el 'B' no varíe en exceso el dibujo de la semana pasada. Entonces, el sexitano Pablo González entró en el flanco diestro por el propio Jean Carlos, y Eliseo Falcón actuó de lateral derecho.

Por su parte, el Cartagena llega a Granada tras un arranque dubitativo. Los de Alberto Monteagudo cuentan con el hándicap de la Copa del Rey. El martes reciben al Sevilla en el Cartagonova, una buena oportunidad para hacer caja que, sin embargo, no distrae al técnico del que es el principal caballo de batalla del equipo: el Grupo IV.

A excepción del lesionado de larga duración Adama, el albaceteño cuenta con toda el plantel a su disposición. Vuelven, pues Álvaro González, sancionado con dos partidos tras ser expulsado ante el Córdoba B, y tanto Cordero como Chavero regresan a la convocatoria tras superar sus problemas físicos. El equipo murciano es séptimo con 15 puntos y viene de imponerse en casa al San Fernando después de un mes seguido sin saber lo que es vencer en la competición doméstica.