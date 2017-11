Las de Roberto Valverde buscan el liderato

La derrota el pasado fin de semana del Málaga CF ante el Sporting de Huelva B y el triunfo del Granada CF ante el Naranjo ha dado un giro a la clasificación que las rojiblancas no quieren desaprovechar. El conjunto de Roberto Valverde a día de hoy lucharía por ascender a la Primera División toda vez que, aunque no comandan la tabla, el hecho de ser las onubenses un filial y tener a su primer equipo en la máxima categoría, hace que no puedan pelear por ascender.

Hoy, el Granada recibe en el Estadio de la Juventud al CFF Cáceres (12:00 horas), un rival peligroso que tan sólo cuenta con un punto menos que las rojiblancas. Las de Valverde confían en su buen momento y vencer a las extremeñas supondría alejarlas cuatro puntos. Pero no será fácil puesto que las cacereñas acumulan cuatro victorias consecutivas en las que han anotado 16 tantos sin encajar ninguno y sólo han perdido un encuentro, en la primera jornada ante el líder. Aun así, el Granada confía en su calidad para dar un paso hacia el sueño de la fase de ascenso.