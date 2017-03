Rodríguez disfrutó del triunfo en el Staples Center; Willy pierde con los Knicks

El base Sergio Rodríguez siguió de reserva con los Sixers de Filadelfia y disfrutó de una rara victoria que consiguieron en el duelo de equipos perdedores de Conferencias contra Los Angeles Lakers que se disputó en el Staples Center.

Mientras que el pívot novato Willy Hernangómez se mantuvo de titular de los Knicks de Nueva York, pero otra jornada más tampoco pudieron evitar la derrota, la tercera consecutiva que sufren.

La peor noticia la recibió el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic que antes del partido que su equipo de los Bulls de Chicago disputaron ante los Celtics de Boston fue colocado en la lista de inactivos y no estuvo ya en el banquillo.

El jugador canario le dio minutos de descanso al titular TJ McConnell y ayudó a la victoria de los Sixers que se impusieron 116-118 a los mediocres Lakers, que siguen sin reaccionar tras la llegada de Magic Johnson como nuevo responsable máximo de la operaciones de baloncesto.

Rodríguez confirmó que sigue sin ningún tipo de inspiración encestadora y frente a los Lakers en los 18 minutos que jugó aportó tres puntos al encestar 1 de los 6 tiros de campo que fue un triple de tres intentos.

Como ya es habitual no fue a la línea de personal, y su mejor aportación fue el repartir cuatro asistencias, capturó un rebote ofensivo y perdió dos balones.

Pero el jugador canario disfrutó de la victoria de los Sixers (24-42), que se colocaron con cuatro de ventaja sobre la marca de los Lakers (20-46), que tienen la peor de la Conferencia Oeste.

El pívot novato Willy volvió a contar con la confianza del entrenador Jeff Hornacek, de los Knicks, que lo mantuvo de titular en el duelo de equipos neoyorquinos con los Nets de Brooklyn, que perdieron por 120-112.

El mayor de los hermanos Hernangómez jugó 17 minutos y consiguió seis puntos tras anotar 3 de 8 tiros de campo y falló un intento de triple.

Willy volvió a ser el mejor en el juego interior al capturar 10 rebotes, incluidos nueve defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón y cometió una falta personal, sin que al final pudiese evitar la derrota que los aleja cada vez más de los playoffs.

Mientras que Mirotic, que ha estado baja presión constante de los rumores de posible traspaso antes que se diese la fecha límite, esta vez si recibió la señal más clara de que su etapa con los Bulls podría estar acercándose al final.

La noticia de ser colocado en la lista de inactivos por parte del cuadro técnico de los Bulls, que encabeza el entrenador Fred Hoiberg, fue algo que no se esperaba.

La ausencia de Mirotic no mejoró el rendimiento del equipo que volvieron a perder por quinta vez consecutiva después de caer derrotados en el United Center (80-100) frente a los Celtics.

Hoiberg, que ya no había sacado a Mirotic en los dos partidos anteriores, confirmó que el exjugador del Real Madrid podría tener los días contados en Chicago cuando al finalizar la temporada regular concluya su contrato que firmó como novato por tres años.

Mirotic reconoció antes del partido ante los Celtics que le había sorprendido la decisión tomada por Hoiberg después de haber trabajado "duro" todo el tiempo.

Aunque admitió que su juego era inconsistente, recordó que es algo por lo que ha pasado todo el equipo y por lo tanto no era una excepción.

"He trabajado duro y hecho todo lo que me pidió el entrenador, que al final ha decidido darle minutos a otros jugadores", declaró Mirotic. "Esa ha sido toda la explicación que he recibido".

Hoiberg le ha dado más minutos al pívot francés Joffrey Lauvergne y sacó de la lista de inactivos al base Isaiah Canaan, que sólo había disputado dos minutos desde el pasado Partido de las Estrellas.