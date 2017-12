Rubiales asegura que la FIFA le ha pedido un informe

Luis Rubiales, promotor de la moción de censura contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo que "no cree que España se vaya a quedar fuera del Mundial, conociendo a los dirigentes y al presidente de la FIFA", organismo que le "ha pedido un informe".

"Hablo con FIFA y no puedo decir que tenga una tranquilidad, pero conociendo a sus dirigentes y al presidente no me creo que se vaya a producir esto. Me han pedido un informe al respecto y voy a dar mi opinión a FIFA", dijo durante el acto de presentación de su programa, en el que se mostró seguro de sacar adelante la moción.

Rubiales consideró que la preocupación mostrada por la FIFA por la situación del fútbol español se debe a que hay "una federación débil, que carece de credibilidad".

"Lo que subyace es esto porque no tenemos un presidente elegido. Ellos piensan que ésta es la asamblea que representa al fútbol español, no creen que haya nada que cambiar. Elegir un presidente sí nos dotará de credibilidad y nos permitirá empezar a trabajar de cero, tenemos mucho margen de mejora", defendió Rubiales, que insistió en que no contempla no ganar la moción.