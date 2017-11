Ruiz, bronce en Bélgica

El palmarés del palista accitano José Manuel Ruiz Reyes sigue creciendo, esta vez en tierras belgas. El abanderado paralímpico en Río de Janeiro 2016 logró la medalla de bronce en el Open de Bélgica, prueba puntuable para el Circuito Internacional de tenis de mesa paralímpico.

Ruiz cedió en el partido para luchar el oro ante el holandés Bas Hergelink por 2-3. Antes, el palista granadino, de 39 años, superó al británico Shae Sunjay Thakker, por 11-1, 11-1 y 11-3, sin dejarle ninguna opción. Además, Ruiz confirmó su buen estado de forma con una contundente victoria, por 3-1 frente al sudafricano Theo Cogill, lo que le permitió ser primero de grupo y alcanzar, de manera directa las semifinales del torneo.

La próxima cita del palista será en el Open Internacional de España, en Alicante

Finalmente, Ruiz perdió en semifinales ante Hergelink, por 2-3, en un encuentro muy igualado, que comenzó con el dominio del palista de Guadix, quien se vio sorprendido en el cuarto parcial (10-12), donde tuvo tres bolas de partido para firmar una nueva final.Ruiz no pudo reaccionar en el quinto set (7-11) y cedió ante Hergelink.

Al final del encuentro, el palisa accitano lamentó que "he tenido tres bolas de partido en el cuarto set, pero no pudo ser". Ruiz reconoció que "en el quinto set llegamos 5-5 pero al final él ha sido mejor y no he podido hacer nada".

José Manuel Ruiz suma así otra medalla más esta temporada. Su próxima cita será el Open Internacional de España en Alicante, entre los días 7 y el 11 de este mes de noviembre.