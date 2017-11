Salida para cambiar la dinámica

Tras acumular dos derrotas consecutivas, el Corral y Vargas Ramón y Cajal busca en tierras canarias revertir su situación. Las chicas de Quique Gutiérrez se desplazan hasta el Pabellón Juan Ríos Tejera de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife donde le espera el Ciudad de los Adelantados, un equipo que disputa su cuarta temporada de forma consecutiva en la categoría luchando por el ascenso a Liga Femenina 1 los dos últimos años pero sin conseguirlo. La pasada campaña llegó a quedar campeón en la liga regular, pero cayó eliminado en la fase de grupos sin ganar ningún partido.

Con un balance de tres victorias y dos derrotas, la salida no es nada fácil para las granadinas. "Llegamos algo mejor que en las últimas semanas porque hemos podido entrenar bien. Hemos incorporado a Laura, y las que andaban con molestias, aunque no han entrenado al 100%, lo han hecho mejor esta semana y no han tenido que para, señala el técnico del RACA.

Una semana más, Veronika Ganter será baja al no estar recuperada de su lesión

Para el preparador gaditano es necesario "poder entrenar dos o tres semanas juntos. Desde antes de ganar en Madrid estamos entrenando con 8 o 9 jugadoras y lo estamos notando. Si somos capaces de entrenar con regularidad, el equipo mejorará su nivel de juego, que es lo importante".

Respecto al conjunto canario, Gutiérrez destaca que es un equipo "que este año, por problemas de lesiones, empezó mal pero es uno de los candidatos a jugar fase de ascenso. Tiene dos americanas, un juego interior muy potente e incluso con buenas rotaciones en el juego interior. Es un conjunto que, en su campo, es muy difícil. Será muy complicado poder ganar allí, lo vamos a intentar, pero el objetivo mínimo es intentar jugar mejor que las dos últimas semanas".

Una semana más, la única ausencia será la ala-pívot Veronika Ganter, que continúa de baja a causa del edema óseo en el navicular del pie izquierdo. Por su parte, Laura Arrojo, que recibió el alta médica hace una semana, está realizando una buena adaptación al ritmo competitivo, y ya está disposición de Quique Gutiérrez para esta jornada.

Se trata de un desplazamiento incómodo pues las capitalinas llegarán a tierras tinerfeñas tras casi ocho horas de viaje. El choque, que dará comienzo a las 21:30, hora peninsular, será arbitrado por los colegiados Juan Antonio Molina Cruz y Yurena Hernández Gálvez, ambos del comité canario.