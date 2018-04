Salida casi de mero trámite

Con la temporada echada por alto, y todos los objetivos a una distancia suficiente como para aparcar la presión, al Granada B de Rafa Morales ya sólo le queda el ardor competitivo. Eso y el nivel de intensidad del contrario en cada jornada. El de la Balompédica Linense fue alto en una primera mitad en la que pudo cerrar el encuentro. Y eso sirvió al filial para salir con todo tras la reanudación: un buen ejemplo de lo que puede ser cada partido. Como el de esta tarde en el San Pablo de Écija (18:00 horas).

Y es que, como la Balona, el conjunto astigitano todavía no puede decir que tenga la permanencia en la mano; un objetivo que quiere escapar cuanto antes de abajo para empezar a planificar la próxima temporada en el Grupo IV de Segunda División B. Esa urgencia y el potencial de los azulinos como locales serán los principales enemigos de un 'B' que, una semana más llega con la baja del ariete brasileño Caio Emerson. La temporada para el delantero de Sete Lagoas no está siendo nada fácil, pues una vez se pudo solucionar su problema con el tránsfer y ser inscrito en el mercado invernal la falta de ritmo competitivo le ha pasado factura a nivel de lesiones. Lo último, unas molestias que le tienen apartado desde hace varios partidos.

El ariete brasileño Caio Emerson volverá a ser baja una semana más debido a sus molestias

La buena noticia, por el contrario, es la vuelta del extremo colombiano Juancho tras cumplir sanción la semana pasada. No es el único. El propio Rafilla también podrá volver a sentarse en el banquillo después de que ante el Linense no lo hiciera por imperativo del Código Disciplinario.

Pese a que la irregularidad del conjunto granadinista ha mermado considerablemente sus opciones de play off, éstas no sólo son posibles con la calculadora en la mano; sino que, además, son factibles. Restan 12 puntos y el 'B' tiene la promoción a sólo seis. Es la distancia que separa las 48 unidades rojiblancas de las 54 que suma el Extremadura: último de los equipos que clasificaría para las eliminatorias en caso de terminar la temporada hoy mismo. Mucho más delicada es la situación de los sevillanos. El Écija tiene 41 puntos, sólo dos más que Las Palmas Atlético, que jugaría el play out, y cuatro por encima del filial del Córdoba. Un triunfo esta tarde le aliviaría ostensiblemente respecto de los blanquiverdes, mas aún tiene a los insulares pisándoles los talones.

Marc Domínguez no podrá contar con el sancionado Álex Escardó. Además, es duda Curro. Las buenas noticias para el míster azulino vienen de la mano de Fermín y David Castro, recuperados para la causa. Además de en su fortaleza en el San Pablo, un campo siempre incómodo, el Écija tiene en Ezequiel Lamarca su principal peligro. Con doce goles en su haber, el ariete está destacándose como un hombre importante a la hora de ayudar a conseguir el objetivo de la salvación en el Grupo IV.

Para contrarrestar el potencial de los locales, los pupilos de Rafilla tendrán que mejorar en algunos aspectos. Uno de los que más preocupa al de Albolote es el de la posesión y las llegadas. Ante la Balona, al filial le faltó control durante la primera parte; situación que mitigó en la segunda. No obstante volvió a fallar la puntería, esa que tantas veces le ha sido esquiva a los rojiblancos en lo que va de curso.

Todo apunta a que Rafa repetirá con un once muy parecido al de la semana pasada en la Ciudad Deportiva. Eso sí, con la vuelta de Juancho en lugar de Morillo. La vuelta del extremo supone una nueva solución de ataque para un 'B' que últimamente ha tenido la pólvora mojada. El que probablemente vuelva a quedarse en la grada es Casi; que apenas ha entrado en las últimas convocatorias.