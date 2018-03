Santiago y Petersson ganan en Loja

Manuel Santiago (Olimpo Granada) y Jessica Petersson (Reach The End) se impusieron en la XVII Carrera de Fondo 'Ciudad de Loja', tercera cita del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo que logró reunir a 1.050 atletas en una gran mañana de atletismo en Loja, con una de las pruebas más atractivas del Circuito en la que, finalmente, el tiempo dio una tregua a los atletas, pues la lluvia cesó justo en el momento en el que se tomó la salida.

El recorrido se recortó en aproximadamente 2,7 kilómetros y se quedó finalmente en 10 kilómetros, pues se suspendió el paso por La Esperanza y la antigua Estación de ferrocarril debido a las obras del AVE.

Las obras del AVE obligaron a recortar en 2,7 kilómetros el recorrido del año pasado

Santiago, que ya fue segundo en Albolote, marcó un tiempo de 32 minutos y 34 segundos, 48 segundos menos que Francisco Morales. La tercera plaza en el podio fue para Iván Álvarez Moya (33:30).

Al término de la prueba, Manuel Santiago se mostró satisfecho por el triunfo, ya que después de haber sido segundo el pasado año, por fin conseguía ganar en Loja: "Estoy muy contento porque, a pesar de que la carrera se ha reducido en el recorrido, se ha hecho bastante dura por el circuito y las primeras subidas y el viento que también ha habido, sobre todo en la parte final". Además, el corredor del Olimpo recordó que la pasada semana estuvo en el Maratón de Sevilla y "el esfuerzo también se nota". En cualquier caso reconoció que "he recuperado muy bien y me he encontrado fuerte de piernas durante toda la semana y esas mismas sensaciones las he tenido hoy también".

Tras el segundo puesto en Albolote, Manuel Santiago consigue ahora este primer puesto, que le permite luchar por la general del Gran Premio de este año. "Intentaré correr y ganar todas las carreras que pueda y estar ahí al final del Circuito", confesó tras su triunfo en Loja.

En damas, como ya ocurrió en Albolote y Armilla, se volvió a poner de manifiesto la superioridad de Jessica Petersson, que volvió a repetir triunfo. Su tiempo, espectacular, fue de 35 minutos y 54 segundos. Segunda fue Esther Hidalgo (39:09), mientras que la tercera plaza fue para Zhor El Amrani (39: 32).

A pesar de la lluvia caída durante las horas previas a la salida, se vivió una extraordinaria jornada de atletismo, en la que volvió a registrarse un nuevo éxito de participación en la prueba lojeña con un total de 1.050 atletas de los aproximadamente 1.200 que se habían inscrito. De ellos, algo más de 200 fueron corredores locales, El número, sin duda, habla del interés de los atletas del Gran Premio de Fondo por la prueba de Loja. Y es que esta prueba sigue consolidando como una de las más atractivas del Circuito.