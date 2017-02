Segunda parada para Juan Pérez y María Dolores Díez

Juan Pérez, en categoría masculina, y la atleta local María Dolores Díez fueron ayer los vencedores de la XXV Prueba de Fondo Juan Antonio Ruiz Navarro-Villa de Albolote sobre un exigente trazado de 10 kilometros, segunda cita del XXX Gran Premio de Fondo Diputación.

Con una marca de 32:57, el primero en entrar en la meta fue el atleta del Club Bikila Pérez, que logró aventajar en casi un minuto al segundo clasificado, que fue el corredor del Run 04 Javier Domene -que cubrió los diez kilómetros en 33:50-. La tercera plaza fue para el deportista Esteban Milena, del club alboloteño Clínicas Polisalud-I Move, con un tiempo de 33:57.

1.300Participantes tuvo la prueba alboloteña, menos que otras veces debido a a previsión de lluvia.

El primer atleta local fue José Antonio García, del Club Atletismo de Albolote, que hizo el recorrido en 36:11. El segundo alboloteño fue Jesús Lomas, de Los Perdigones, con 36:32; y tercero fue otro representante del Club Atletismo de Albolote, José Antonio Rivera, con 36:56.

En categoría femenina, la alboloteña María Dolores Díez fue profeta en su tierra y se llevó la prueba de su pueblo con un tiempo de 40:28. La segunda clasificada fue Zuzana Spacirova, del Clínica Polisalud-I Move con 40:45, y en tercer lugar entró María Dolores Arias, del Bikila, con una marca de 41:46.

En la categoría local femenina, la segunda plaza, tras María Dolores Díez, fue para Marta Ávila, del Clínicas Polisalud, con 50:18; y la tercera alboloteña fue María de la Fuente, del Club Atletismo Albolote, con 50:36.

El ganador de la prueba, Juan Pérez declaró: "He marcado un buen ritmo y, a partir del kilómetro 5, me he quedado solo". Sobre el circuito señaló que fue "un circuito revirado, con muchos toboganes y donde es difícil hacer una gran marca". Por su parte, la vencedora en categoría femenina Díez se mostró exultante. "Ganar aquí es muy especial para mí, es la carrera que más disfruto", aseguró. La alboteña añadió: "Me he encontrado muy a gusto, aunque el circuito es muy rompiernas".

La próxima prueba del Circuito de Fondo Diputación-Cruzcampo será el 5 de Marzo, con la XVI edición de la Prueba de Fondo 'Ciudad de Loja', también sobre un circuito muy exigente.

Las previsiones de lluvia no se cumplieron y el sol acompañó a los corredores en la disputa de la carrera alboloteña. La inestabilidad meteorológica que se preveía sí afectó a la participación, que bajó respecto a ediciones anteriores, aunque estuvo por encima de los 1.300 corredores. Todos tuvieron el apoyo de mucha gente durante todo el recorrido.