Semana negra del CoviránPin: "No somos una peña"

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Eloy Almazán 20:18 2 1/4 0/4 0/0 1 1 -2

Ferrán Torres y Carlos de Cobos fueron los mejores pero no fue suficiente para ganarLa falta de concentración en varias fases del choque condiciona el juego

Carlos Corts 13:31 7 1/1 1/3 2/2 1 0 2

A. Bortolussi 21:47 6 1/4 1/3 1/2 6 1 6

Germán Martínez7:28 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1

Manu Rodríguez 24:55 6 0/1 2/5 0/0 1 1 1

Devin Wright 14:53 4 2/2 0/0 0/4 2 0 1

Alo Marín 23:03 13 4/6 1/2 2/2 5 2 13

Ferrán Torres 22:56 16 7/11 0/0 2/3 7 0 16

David Iriarte 20:24 6 3/3 0/2 0/0 4 1 6

Carlos De Cobos 30:45 13 2/3 1/3 6/7 6 2 22

Equipo 2 2

TOTAL 200 73 21/35 6/22 13/20 35 9 68

Nombre Min P T2 T3 T1 Rb A V

Filip Knezevic 7:36 0 0/1 0/0 0/0 2 0 1

Juan Ballesta 32:00 3 0/2 1/3 0/2 1 4 7

Samuel Alcaraz22:18 0 0/1 0/2 0/0 2 0 -3

Juanjo Coello 8:00 0 0/0 0/1 0/0 0 0 -2

Juan I. Jasen 32:32 23 4/6 2/4 9/10 1 3 24

Jorge Lledó 20:08 17 4/4 3/4 0/0 6 0 22

Chris Matagrano 32:08 18 7/9 0/0 4/5 3 1 21

Joey Flannery 7:28 1 0/1 0/2 1/2 1 1 -2

Kevin Franceschi 17:42 7 3/6 0/1 1/1 1 0 4

Matt Don20:08 7 0/1 1/2 4/5 2 0 5

Equipo 2 2

TOTAL 200 76 18/31 7/19 19/25 21 9 79

Dos derrotas en tres partidos. Ese es el balance del Covirán Granada en los últimos siete días, que ayer perdió la imbatibilidad en el Palacio de Deportes fruto de su mala gestión en ataque y las numerosas pérdidas, una lacra que no cesa y que trae en jaque al cuerpo técnico nazarí. Los rojinegros se encuentran ya a dos triunfos de la primera plaza y visitan al líder el próximo sábado. Poca broma, que diría Bertín Osborne.

Le costó entrar en el partido a los granadinos, a remolque desde el principio, gracias al buen hacer en ataque de Lledó, autor de 13 puntos en los primeros diez minutos y toda una amenaza desde fuera. Sin embargo, hubo un jugador en el Covirán que comenzó enchufado y lideró a su equipo. Fue Ferrán Torres, muy irregular en el arranque de la competición, y que mantuvo a su equipo en el partido. Los de Quini García, con las ideas muy claras en cancha delantera, comandaron en todo momento en el primer cuarto ante un rival que, gracias al dominio en el rebote ofensivo, tenía más opciones de anotar. Esta vez el nivel defensivo de los de Pin no fue el de otras citas y eso se notó.

Las penetraciones de Kevin Franceschi, buscando doblar el balón a Matagrano o sacarlo fuera para Lledó, dio sus frutos y al término del primer parcial los pimentoneros se fueron dos puntos arriba. Las defensas alternativas del Real Murcia y en especial los ajustes sobre Eloy Almazán, el líder de los rojinegros, dieron sus frutos y bastó para frenar el caudal ofensivo de los locales, que mejoraron tras un tiempo muerto de Pin a 1:32 que permitió recortar diferencias.

Horroroso se puede calificar el inicio del segundo cuarto de los de Pin. Constantes pérdidas y sin ideas en ataque, los de Pin vieron como su rival, tras un triple del ex del CB Granada Jasen, se distanciaba siete puntos. La entrada a cancha de Alo Marín y Germán no mejoró al Covirán, que estuvo a merced del Real Murcia. Casi cuatro minutos tardaron los locales en anotar. Fue Marín el que lo logró, pero Jorge Lledó siguió a lo suyo, anotando desde todas las posiciones para desesperación del banquillo granadino, que se vio obligado a parar el choque en el ecuador del cuarto para realizar ajustes sobre el ala-pívot murciano.

Pero una falta antideportiva cometida sobre Carlos de Cobos cambió la dinámica del duelo. El base anotó los dos tiros libres y Devin Wright acercó a los nazaríes a un punto. Pero el pívot, muy desacertado desde la línea de tiros libres, cometió la tercera falta antes del descanso lo que le obligó a irse al banquillo. Ante la alternancia defensiva planteada por Quini García en especial con zona tras tiro libre, el Covirán optó por mover con velocidad el balón y gracias a ello llegó el triple de Carlinhos con el que el playmaker empató el partido a 32. Dos tiros libres suyos permitieron, por primera vez a su equipo, ponerse por delante tras 18 minutos abajo en el electrónico. El duelo en la anotación entre De Cobos y Chris Matagrano lo ganó el hispano-brasileño, cuya aportación fue fundamental para que el Covirán se fuera al descanso tres arriba (39-36), dejando las espadas en todo lo alto para la segunda parte. Se había mejorado en defensa, lo que dio confianza en la cancha delantera pero la sensación era que a poco que redujeran la sangría de las pérdidas (9 en dos cuartos para un total de 18 al final), el duelo se podía ganar con cierta facilidad.

Una consigna tenían clara los jugadores de Pin y no era otra que reducir la aportación ofensiva de la dupla Lledó-Matagrano, autores de 26 de los 36 puntos anotados por el Real Murcia. Ello se consiguió, pero se 'olvidaron' de Jasen, que dio todo un recital. Las penetraciones de Alo Marín dieron una alternativa más a los locales, que apretaron atrás y estuvieron más fluidos en ataque tras el receso, gozando de rentas en torno a siete puntos, nueve tras un mate de Ferrán Torres decidido a ser el mejor hombre en la pista (51-42). Las sensaciones eran muy distintas y las facilidades para anotar de los visitantes no eran las mismas.

Sin embargo, un parcial de 0-8 acercó a los pimentoneros, liderados en ataque por Jasen, lo que obligó a Pin a parar el partido a poco más de tres minutos para el final del tercer parcial. El choque entró a partir de entonces en un intercambio de golpes, con igualdad en el marcador aunque la buena noticia fue el descaro de Corts y la única canasta de Almazán. Éste último anotó sus únicos dos puntos en el minuto 29, lo que explica en parte que se llegará a lo diez minutos finales tan sólo uno arriba (58-57).

Pin buscó sorprender a su rival con dos bases en pista pero la jugada no le salió bien, principalmente por las constantes pérdidas de balón. Ante el nulo acierto desde más allá de 6,75, con un pírrico porcentaje del 27,3% al término de los 40 minutos, sólo cabía emplear el mejor arma del primer tiempo, las penetraciones de Alo Marín. Pero Jasen, auténtico dominador del choque en el segundo acto, tomó la responsabilidad en los visitantes que obligaron al banquillo nazarí a parar el duelo a 5:13 del final con seis abajo (61-67).

Cinco puntos en siete minutos desesperaron a la grada, que veía como el triunfo se le escapaba. Marín dio un halo de esperanza con un triple y tras una canasta de De Cobos, con antideportiva incluida que concluyó con un rebote ofensivo de Ferrán que aprovechó, se acercó el Covirán a un punto (70-71). Quedaban 46 segundos por delante pero tras parar el partido Quini García, Matt Don la enchufó de tres. Dos tiros libres de Alo dejó en dos la renta murciana pero los locales no estaban en bonus y tras dos personales, a falta de 16 segundos, Jasen puso la puntilla anotando los dos tiros libres. En la posesión Bortolussi recibió una falta y lanzó desde 4,60 anotando uno y fallando a propósito el segundo, pero el rebote fue murciano logrando romper así la imbatibilidad de los de Pin en el Palacio.

Cuando Pablo Pin entró en la sala de prensa del Palacio de Deportes, ya se intuía que alabanzas no iba a repartir. Tras iniciar su comparecencia señalando que "soy el responsable de todo lo que ocurre", calificó el choque como "nefasto en concentración" tanto en defensa como en ataque con "numerosos fallos garrafales".

El técnico granadino no buscó excusas y añadió que "nos ha faltado hambre, corazón, agresividad…sobre todo en la segunda parte en la que ellos han lanzado 18 tiros libres por no saber defender bien". Para Pin "si pierdes 18 balones es imposible ganar y ya es el segundo encuentro que nos pasa".

La clave pudo estar en el ecuador del tercer cuarto en que con una renta de 9 puntos el Covirán encajó un parcial de 0-8. En ese sentido, el entrenador rojinegro apuntó que "jugamos en casa y había que haber matado el choque ahí pero ha sido al revés y eso me jode". Aunque no quiso dar nombres, se mostró molesto con sus jugadores al declarar que "no entreno a un equipo con jugadores de 18 años sino a un conjunto con mucha experiencia en este tipo de momentos", e insistió manifestando que "hay que jugar concentrados. No somos una peña que nos juntamos a jugar, somos el Covirán y este no es el nivel de equipo que podemos dar. Tenemos que venir al Palacio concentrados y con la cabeza pensando en baloncesto. Todos tenemos que dar un paso más y aportar".

Respecto al juego de su equipo consideró que "si no hay buenos pases da igual como defiendas". Mientras que cuestionado por la importante cita de la próxima jornada ante el líder finalizó señalando que "en el Palacio ya no podemos dejar escapar ni un solo partido más".