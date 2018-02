"Siempre he dicho que mi sueño es ser olímpica"

La cercanía es una de las cualidades de Laura Bueno (Granada, 25 de mayo de 1993). Otra es el aplomo y la tranquilidad antes de afrontar una cita importante. Quizás por eso a sus 24 años ya es tres veces campeona de España de 400 metros (dos en pista cubierta y una al aire libre) y cuenta con billete directo para el próximo Mundial de Birmingham que se disputará del 1 al 4 de marzo. Lo afronta con humildad, pese a haberse quedado a unas centésimas de ir a Río en 2016. Tendrá que doblar entrenamientos "poco a poco". Para estos Mundiales tiene un "caballo ganador": Óscar Husillos.

-¿Le preocupaba más el oro en sí o hacer un tiempo que le permitiera estar en Birmingham?

-Preocuparme no me preocupaba nada. Simplemente quería revalidar mi título y hacer una carrera perfecta como el año pasado en Salamanca. Salimos con ese objetivo y conseguimos obtener la marca para el Mundial.

"Mientras tuviera más desgaste en las semifinales, más fuerte y relajada iba a estar el día de la final"

-Hizo el mejor tiempo de su serie de semifinales, pero Aauri Bokesa, su principal rival, le sacó 31 centésimas. Luego en la final usted le sacó a ella 68. ¿En qué detalles centró su preparación de cara a esa final?

-La preparación, más que nada, fue mental. Mientras tuviera más desgaste en la semifinales, luego de cara a la final iba a estar más relajada y fuerte. No quise desgastar nada en semifinales y no me preocupaba la marca de Aauri. Sabía que si al día siguiente tenía las piernas perfectas iba a conseguir lo que me propuse. -O sea que su objetivo era llevarse el oro...

-Sí. Mi propuesta era revalidar el título de campeona de España. -También consiguió bajar en cinco centésimas la mínima para estar en Birmingham. Esa fue además su mejor marca personal bajo techo y pinta a que puede ser el mejor año de su carrera...

-La verdad es que llevo varios años muy positivos y buenos y en este están pintando mejor las cosas. No sé qué puede deparar el aire libre, pero de momento va la cosa bastante bien.

-Lo decía porque está usted en la terna de nominadas a la Mejor Deportista para la próxima Gala del Deporte de Granada por segundo año consecutivo...

-Para mí sería un orgullo ser la mejor deportista de aquí de Granada y estar nominada. Ahora ya estoy esperando a ver si me dan el premio o no que, con mi palmarés del año pasado, puedo llegar a obtenerlo. Si no, de todas formas, estoy agradecida de estar nominada.

"Es un orgullo estar nominada como Mejor Deportista Femenina en la Gala del Deporte, estoy muy agradecida"

-Ya toca, ¿no?

-Ya toca (ríe)... Ya toca. -Hablando de Granada. La 'delegación' granadina salió muy bien parada de Valencia. Además de usted, Arián Téllez se colgó otro oro en 60 metros y Dani Rodríguez, una plata en 200. ¿Ha hablado con ellos?

-Allí no pude hablar con ellos para felicitarles por el gran campeonato, porque cada uno estuvimos en nuestro auge como aquel que dice. Nos echamos fotos, firmamos autógrafos, todo el mundo nos hablaba... y no he podido verlos. Incluso ahora aquí entrenando tampoco.

-Porque, aunque milite en el Valencia Sport, sigue entrenando en el Estadio de la Juventud, ¿no?

-Sí, entrenamos juntos. Cada uno a una hora, pero somos una piña y nos llevamos genial.

-Lo primero que hizo cuando se clasificó para los Mundiales fue bromear. "Siempre lo consigo todo a última hora", fueron sus palabras.

-(sonríe) Bueno sí, yo es que soy muy así. Me tomo las cosas un poco a cachondeo y nada más entrar vi el 53.11 que me dieron antes. Estuve dos segundos pensando y dije: "Uy pero si es mínima mundial..." Luego ya me dieron 53.10. Y siempre lo he dicho, que lo consigo todo a última hora. El año pasado en Salamanca también conseguí el Campeonato de Europa en Belgrado.

-¿O sea, que había terminado la carrera y usted todavía no sabía que estaba era mundialista?

-No, no, no lo sabía. Acabó la carrera y me pregunté: "¿Qué he hecho?" Yo sabía que había hecho muy buena marca, pero claro cuando la miré me dije: "Laura, ¡si eso es mínima para el Mundial!". Entonces ya fue como que se me ve la cara que corriendo no puedo más y luego se me ve en el vídeo así (gesticula un rostro de asombro y resopla) súper sorprendida como diciendo: "¡Que lo he conseguido!".

"Yo sabía que había hecho buena marca, pero al verla me dije: '¡Laura, si es mínima para el Mundial!'"

-¿Alguna vez imaginó que se acabaría convirtiendo dos años consecutivos en campeona de España absoluta de 400 metros en pista cubierta?

-No he soñado nunca con algo así. Sí que me he imaginado muchas veces, por ejemplo el año pasado, que podía ser campeona de España y ganar a la gran Aauri Lorena Bokesa. Efectivamente, seguí entrenando y, al final, todo se consigue. Tampoco era un sueño ser campeona de España pero sabía que mis posibilidades estaban latentes. El objetivo y el sueño que tengo, siempre lo he dicho, es llegar a ser olímpica.

-Pues los últimos Juegos fueron los de Río 2016, usted no estuvo pero sí en el Iberoamericano disputado precisamente en esa misma ciudad y ese mismo año. Allí consiguió el que, de momento, es su único metal en una competición internacional. La casualidad...

-Es el mejor campeonato al que yo he asistido con la selección española. Fue mi primera internacionalidad, conseguimos la plata y yo fui una de las mejores atletas de los cuatrocientos metros de allí. Ni Brasil, ni República Checa; fui la segunda mejor marca de todas las que participamos. Hice 53.07 me parece, lo recuerdo maravillosamente.

-Eso un día podrá extrapolarse a una carrera de 400 lisos...

-Sí, porque además ya he bajado esa marca. Ahora tengo 52.64 y ya sólo falta que haga 52.00. La mínima olímpica será 52.20 y la tengo muy asequible. El año pasado me quedé a cinco décimas de ir a los Juegos. Tampoco tocaba. Es algo que siempre hemos dicho mi entrenador y yo, que no tocaba ir. El año que viene ya entran las marcas y a ver si puedo conseguirlo. Aunque espero que no sea a última hora.

-Bueno, sería marca, y nunca mejor dicho, de la casa...

-Sí, pero ya me someto a tensión porque unas Olimpiadas sí que las voy buscando. Entonces a última hora hacerse la mínima olímpica... (tartamudea por la emoción) vamos a sufrir mucho todos.

-Pero aparenta cierto aplomo y tranquilidad a la hora de afrontar las grandes citas...

-La verdad es que sí. Tienes que estar tranquila, no meterte presión porque si tiene que llegar va a llegar.

"Nunca soñé algo así, pero sí que me he imaginado muchas veces que podía ser campeona de España"

-Además de Río; Amsterdam y Lille son sus otras dos presencias internacionales. ¿Qué le puede servir de aquellas experiencias para el Mundial de Birmingham?

-En todas he aprendido algo. En Amsterdam aprendí que todos somos iguales. Yo allí me hice pequeña. Era mi primer Europeo y estaba asustada. Lo de Lille lo peleé bastante bien pero las circunstancias del tiempo no eran buenas y al final me quitó el puesto en semifinales una ucraniana que dio positivo por dopaje. Pero de todos los campeonatos aprendo algo.

-¿Cómo le sentó ver que por culpa de una atleta que hizo trampa usted no pudo estar en semifinales?

-Se toma mal porque es un puesto que te quitan para hacer algo bueno tú. Incluso sabe Dios si, al día siguiente, hubiese hecho mi marca personal o cualquier cosa; porque esto es así: tienes un día bueno y te sale todo redondo, y si lo tienes malo se te tuercen las cosas.

-El año pasado también se subió al cajón más alto del podio en el Nacional al aire libre, ¿espera repetir también en Getafe el próximo mes de julio?

-Ese es otro objetivo: revalidar el título de campeona de España y bajar mi marca personal al aire libre, que está en 52.64. Creo que llegamos en buen estado de forma y, si las lesiones me respetan, podría conseguirlo.

-¿Y en lo concerniente al calendario cómo va a llegar?

-Lo tengo bastante apretado. Tengo primeramente las ligas con el Valencia. Luego el Campeonato de Europa en Berlín, otro de los objetivos primordiales este año; la Copa de Europa de clubes en Birmingham y, entre medias, algún meeting y alguna salida fuera de España.

-O sea que puede ser que llegue más justa a nivel físico...

-Según como mi entrenador y yo nos programemos la temporada al aire libre. Son bastantes competiciones, por lo que habrá que descartar alguna y llegar en el mejor estado de forma posible al Campeonato de España y al de Europa de Berlín.

"El Iberoamericano fue mi primera vez de internacional, hice plata y el segundo mejor tiempo en 400"

-De los 17 atletas que integran la lista española -de momento, porque puede haber repescas todavía- en Birmingham sólo cuatro son mujeres. ¿Esto genera una presión añadida debido al hecho de ser una de las pocas opciones femeninas de traer un metal a España?

-Vamos pocas chicas porque la IAAF ha puesto las mínimas bastante complicadas este año. Generar no me genera presión ninguna. Hay gente que, a lo mejor, espera más de nosotras pero también estamos hablando de un Mundial. Es bastante complicado, pero mis objetivos son bajar mi marca personal y hacer un buen papel con la selección.

-Aunque seguro que no el último, el de Birmingham sí que será su primer Mundial. ¿Cómo lo lleva a nivel mental?

-Tranquila. Es verdad que para mí es algo nuevo e innovador, pero estoy súper ilusionada de llegar allí y a ver qué me encuentro.

-Decía Arián Téllez que hasta que no vio su oro en la pantalla no terminaba de creérselo...

-El oro yo sí porque salí a conciencia, pero la clasificación es que no iba buscándola porque estoy arrastrando lesiones y no sabía que podía hacer esa misma mañana. Al final me vi corriendo, me vi fuerte y la conseguí; pero no iba buscando la mínima.

-¿Cómo lleva esas lesiones a las que ha aludido?

-Ahora estoy arrastrando una lesión en el sartorio que no me deja, digamos, correr a gusto. Y luego también estoy arrastrando un poco el 'isquio'. Porque una cosa compensa a la otra. Entonces tengo problemas musculares que no me permiten estar al cien por cien. A lo mejor hago una serie de velocidad y ya me está tirando. Tengo que tener ese cuidado para no romperme. Para mí esta semana era de descanso, pero al conseguir la clasificación estoy entrenando ya a tope. Luego ya pararé. Me están tratando unos 'fisios' y demás y a ver si, entre unos y otros, podemos escaparnos del tema de la lesión.

"En Amsterdam aprendí que todos somos iguales, en Lille una atleta dopada me impidió pasar a semis"

-Eso de no saber si una va estar en los Mundiales a tan sólo once días de que comiencen debe generar cierta incertidumbre...

-Sí, porque ya digo que el atletismo es así. Si tienes un día glorioso lo vas a conseguir, aunque tampoco lo vas pensando. Tienes ganas de ir a un Mundial, lógicamente, aunque lo mejor para mí es no someterme a la presión de la mínima. Si se consigue, se consigue y si no pues bueno...

-En el Valencia Sport imagino que estarán muy contentos.

-Sí, están súper contentos de tener dos atletas que representan en Birmingham a España como somos Marta y yo. No paran de darnos la enhorabuena y la verdad es que nosotros también estamos muy contentos con ellos.

-Ha sido campeona de España en distintas pruebas de las categorías cadete, júnior y joven promesa: ¿Su trayectoria avala un futuro prometedor?

-Sí que he sido campeona de España en varias pruebas y categorías, pero bueno... no sé...

-Se lo toma con cierta tranquilidad y humildad, que es la otra marca de la casa, ¿no?

-Sí, ante todo humildad. No desprecio a nada ni nadie.

"Mi objetivo es ganar el próximo año y probar en 800 metros, que lo veo más factible de cara a unos Juegos"

-¿Qué retos deportivos se marca a largo plazo?

-Mojándome un poco, mi objetivo es ganar el año que viene y probar o tantear el 800. Creo que puedo llegar a ser finalista en el 800 en un Europeo; e incluso a lo mejor, quién sabe, ganar una medalla europea en esa distancia. Y de cara a un futuro, en las Olimpiadas voy a intentar hacer la mínima en 400 y 800 y ya decidiremos en cuál vamos. Veo mucho más factible el 800 que el 400.

-Es usted joven, aún tiene carrera por delante...

-Sí, y mucho que mejorar. Nosotros por ejemplo no doblamos entrenamientos. Lo hacemos todo por la tarde o alguna mañana.