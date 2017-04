El Sierra Nevada Cenes prorroga una semana su descenso

El Sierra Nevada Cenes consiguió prorrogar una semana más su descenso de categoría y complicó de paso las opciones de permanencia del Albolote. Los ceneros jugaron mejor y se llevaron el partido de forma justa, apurando sus escasas opciones de mantener la categoría ante un cuadro alboloteño al que le pudo la presión y los nervios por escapar de la quema.

El encuentro arrancó con tensión. Ambas escuadras no tenían excesivamente claro que hacer con el balón y dejaron que el crono consumiera minutos, fijando su interés en no cometer errores que comprometieran el resultado. Sin embargo, los pupilos de Pepe Sánchez, sabedores de que la permanencia está muy complicada y de que el rival era teóricamente asequible, se mostraron más voluntariosos para ganar metros y poner en algún que otro apuro a su contrincante. Los rojillos, por su parte, no se sentían cómodos en el terreno de juego pero conseguían llevar el partido hacia donde querían. Pero a balón parado, los locales consiguieron sacar tajada y un remate de Adri mandó la bola al interior del portal visitante, poniendo por delante a los verdiblancos antes del descanso.

Los alboloteños salieron de vestuarios con la lección aprendida y buscaron una igualada que llegó tras una buena combinación en la que Noe fue el finalizador, devolviendo el equilibrio al marcador. Pero de nuevo los nervios hicieron acto de presencia y los locales, con todo perdido, volvieron a volcarse en ataque para aferrarse a la categoría. El premio a la valentía llegó en otra buena jugada colectiva en la que Dani transformó su remate en gol. El tanto calmó las internadas verdiblancas y permitió a los visitantes encimar a su rival, aunque la buena labor defensiva local impidió la reacción. Ya con los rojillos centrados únicamente en hacer el tanto, llegó la acción con la que Nano cerraría definitivamente el choque.