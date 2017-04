El Sierra Nevada no pierde la oportunidad

El Sierra Nevada Cenes consiguió derrotar al ya descendido desde hace algunas jornadas Alfacar y consigue coger algo de oxígeno con el que prolongar su agonía en los seis partidos que restan de competición.

El choque no tuvo historia alguna y el guión se cumplió sin variación alguna. El cuadro de Cenes no sabía que tenía ante sí la última oportunidad de seguir con vida en la competición y no desaprovechó la ocasión. Los pupilos de Pepe Sánchez salieron muy enchufados al encuentro y Alberto en una jugada rápida mandó el balón al interior de la portería abriendo el marcador.

El hecho de estar ya descendidos matemáticamente a Segunda Andaluza no fue un inconveniente para que el Alfacar jugara con bravura dentro de sus posibilidades. Sin embargo la lucha no bastó para evitar que el segundo tanto local cayera pasada la media hora de juego en un lanzamiento de Anass.

El partido se tornó a un más plácido a la vuelta de los vestuarios, en la que Neftalí tocó un balón suelto dentro del área para enviar el mismo dentro de su propia meta. El resto de la segunda mitad tan sólo sirvió para dar entrada a nuevos jugadores dentro del terreno de juego. Los jugadores del Alfacar sacaron casta para al menos hacer su gol. Algo que consiguieron en los compases finales del choque con un penalti transformado por Kevin.