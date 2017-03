"Sierra Nevada ha vuelto a demostrar su capacidad"

-¿cuánto ha dormido en estos días?

-Pues no sé, pero supongo que una media de cuatro horas con suerte. Es verdad que cuando tienes un acontecimiento de este calado, la intensidad del trabajo crece de forma exponencial. Luego están las preocupaciones, que todo encaje, que todo salga bien te tiene con la cabeza activa y duermes menos.

-¿Qué balance hace de los Mundiales?

-Personalmente, creo que es positivo. En la parte organizativa, Sierra Nevada ha vuelto a demostrar que tiene una gran capacidad para preparar un evento internacional de estas características en cualquier condición. En estos días nos ha pasado de todo. Hemos tenido calor, frío, ventisca... De todo. Y hemos sido capaces de ir acomodando todos los objetivos de organización. Y deportivamente creo que ha sido un éxito. Hemos tenido aquí a los mejores del mundo. Hemos disfrutado de sus exhibiciones y encima España ha ganado dos medallas. Ha sido muy bueno.

-¿Se puede hacer ya una estimación de impacto económico?

-Lo hemos ido pidiendo ya. El impacto económico no solo depende de nosotros, si no de otros muchos factores. Estaremos en condiciones de decirlo en unos días. Hemos solicitado que nos los den ya, pero creo que van a ser buenos y van a estar en el entorno de lo que comentamos cuando se presentó antes de los Mundiales. Estará en esas cifras.

-¿Nota a los comerciantes de la estación contentos?

-Hay opiniones para todo, pero la gente está muy contenta. Los hoteles han estado llenos, los restaurantes también. Le hemos dado un empujón al mes de marzo, y teniendo en cuenta que este año la Semana Santa es muy tardía y cae en abril, las actividades de los Campeonatos del Mundo han ayudado a que la actividad económica sea mucho mejor. Este es un mes en el que, si no cae la Semana Santa en él, tienes que hacer muchas actividades y cosas para tener una buena ocupación, y con los Mundiales estamos técnicamente al cien por cien de ocupación.

-En la capital no se ha notado mucho la celebración de los Mundiales, pese a que en la Sierra sí se han vivido con intensidad.

-Le hicimos una propuesta al Ayuntamiento de Granada y hemos tenido una fun zone en la ciudad porque queríamos una implicación directa. La ciudad está forrada de 2017 por todos sitios y es verdad que hemos tenido mucha aceptación de granadinos viniendo a las pruebas. Las metas han estado llenas de gente de Granada. En lo que es la vida cotidiana, eso no lo sé y no tengo la percepción. Pero me ha sorprendido la de gente de la capital que ha subido a las metas. Ha sido una sorpresa muy agradable.

-Ha habido problemas con algunos voluntarios.

-Cuando se inició el campeonato, en los primeros días, hubo un número de voluntarios que decidieron no continuar con el compromiso adquirido. Como teníamos una lista de espera muy amplia, enseguida los reposicionamos. Me lo tomo como una anécdota. Siempre pasa. Contaba con eso. Pero los voluntarios han hecho un trabajo excelente. Han hecho de todo y a todas horas. Son gente excelente. Han estado al pie del cañón y a la altura de lo que se les pedía en cada momento.

-¿En qué momento lo ha pasado peor?

-Cuando me enteré de que el entrenador de boarder cross había tenido un infarto cerebral justo el día después de irse de aquí. Me sentí triste. Conocía mucho a Israel. Habían venido a entrenar mucho esta temporada con el equipo y tuve la oportunidad de rozarlo. Me parecía un tipo estupendo que ha puesto al snowboard cross en lo más alto en muy poco tiempo.

-¿Y el mejor?

-Las medallas de España han sido fantásticas porque como conoces tanto a los chavales del equipo... Han puesto tanta carne en el asador, sobre todo Regino, que es malagueño, que es de nuestra estación. Es como nuestro. Es la primera medalla para Sierra Nevada y Andalucía. Fue un momento excepcional por ver el resultado del trabajo bien hecho.

-¿Qué fue más difícil, controlar el calor o la ventisca del martes?

-Siempre es más difícil controlar la ventisca. Contábamos con ella porque en doce días de competición algo tenía que cambiar el tiempo. Ese día sufrimos todos porque en la laguna había más de 200 kilómetros por hora de viento, en la Loma de Dílar más de 180... Había mucho material sensible como la televisión. Muchas personas que podían estar en riesgo. Hasta que no vi a todos el mundo abajo no estuve tranquila. Es cierto que tuvimos la habilidad de dejar el jueves como colchón y conseguimos reordenar la competición.

-¿Qué parecidos saca con los Mundiales del 96?

-Viví el 96 de otra manera porque era concejala del Ayuntamiento de Granada en ese momento y no tenía una responsabilidad tan directa como ahora. Pero sí creo que en esta montaña y en este equipo hay un equilibrio entre nuevas incorporaciones y personas que ya estaban en el 96, y tienen la capacidad de hacer todo lo que se propongan.

-¿Cuál será el próximo gran evento que acoja Sierra Nevada?

-Pues no lo sé, porque esa es una decisión que no sólo toma la sociedad Cetursa, sino también mi consejería que es la responsable del deporte en Andalucía, y ellos son los que tienen que determinar cuál va a ser el camino a seguir.

-Pero a nivel personal, ¿cuál de esos eventos le gustaría ver en la Sierra?

-Pienso que Sierra Nevada, tal y como está posicionada en el mundo de la nieve, sí que tendría capacidad para formar parte de un circuito estable en la FIS, en la Copa del Mundo, perfectamente en cualquiera de estas disciplinas.