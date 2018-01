Siguen en su mala línea

Una jornada más, los cuatro equipos granadinos de la categoría siguen en su línea esto es, camino de la Primera Andaluza si no mejoran sus resultados de aquí a final de temporada. Semana tras semana, no hay manera de que sumen de tres en tres y ayer volvió a ocurrir.

Dos empates, uno de ellos en un derbi, y la derrota en la recta final del choque del Churriana fue el balance de la decimonovena jornada. En el derbi disputado en el Rafael Machado Villar, Arenas y Cúllar Vega igualaron a cero que no le sirve a ninguno de los dos contendientes. El debut de Rafa Fernández en el banquillo armillero no trajo el cambio de dinámica deseado, aunque el choque fue muy intenso pero también con muchos nervios por lo que ambos se jugaban. Las ocasiones no brillaron precisamente por su número imponiéndose las defensas a las delanteras.

El mismo resultado se dio en Monachil, donde el cuadro de Leo Fernández no pudo vencer al Estudiantes almeriense. A pesar de no perforar meta rival, los aficionados pudieron presenciar un encuentro disputado y con momentos de buen juego, especialmente por parte de un Estudiantes que dejó buena muestra de su calidad con el balón en los pies. La ordenada disposición táctica de granadinos y almerienses se comenzó a romper con el paso de los minutos de una segunda mitad donde el Monachil sufrió para contener las embestidas estudiantiles. Padilla, Joseíllo y Castillejo se encontraron con un inspirado Patri . Sacudida la presión almeriense, el Atlético Monachil se creció y pudo ganar el partido en los últimos minutos. Primero fue Lolillo de libre directo, después Corto al remate de un córner, y ya con el tiempo cumplido una doble ocasión de Dani González y Turrado

El que no sumó fue el Churriana, pese a que estuvo a punto de hacerlo en Porcuna. Los de Francis Cascales vieron como en el inicio de la segunda mitad Uceda adelantó a los jienenses pero Juani, a un cuarto de hora, estableció la igualada. Pero cuando todo parecía que los churrianeros iban a sumar un punto, Uceda en el último minuto y Gallo en el descuento sentenciaron el choque.