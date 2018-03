El Sima Peligros, con el objetivo de la quinta posición

Hasta tierras almerienses deberá viajar el Sima Peligros Fútbol Sala en busca de una victoria que les permita, al menos, luchar por dignificar la temporada mediante la consecución de la cuarta plaza. Nueve puntos de diferencia hay entre el cuadro nazarí y el Villa de Fines, que podrían verse reducidos a tan solo uno en caso de victoria local, sumado a otra posible del encuentro suspendido la pasada semana ante el Gádor, colista de la categoría.

El técnico del conjunto metropolitano, Ramón Balboa reconoce que la situación de su equipo "no es fácil aunque cada semana trato de hacer un ejercicio de mente positiva para seguir mirando hacia arriba en la medida de lo posible". En ese sentido, el entrenador peligreño manifiesta que "tenemos que olvidarnos de todo lo que ha pasado hasta ahora y, sabiendo que la Copa del Rey ya se nos ha escapado definitivamente, intentar alcanzar la cuarta plaza. De lograrlo, ya mejoraríamos los resultados de las últimas temporadas en la categoría en las que fuimos quintos". Y es que Balboa no se corta al declarar que "hemos demostrado ser capaces de lo mejor, aunque claro está, también de lo peor".

Hemos demostrado ser capaces de lo mejor pero, está claro, que también de lo peor"

En cualquier caso, lo que tiene claro el técnico es que "está en nuestras manos dar nuestra mejor versión en lo que queda de temporada para alcanzar la cuarta plaza. Es un objetivo factible en tanto que tenemos que jugar con rivales directos". Sobre el choque de hoy, espera "un partido muy difícil. Ya vimos en la ida cómo Villa de Fines nos desarboló con suma facilidad. Su desborde nos hizo sufrir y fuimos incapaces de contenerles puesto que en ningún momento estuvimos dentro del partido y nos pasaron literalmente por encima". No obstante, considera que "sumar un triunfo allí sería importante sobre todo para alejar fantasmas. Depende exclusivamente de nosotros, de la versión que queramos mostrar en pista y, si no lo conseguimos sé que no es porque no queramos hacerlo, sino porque hay cosas que podemos mejorar".

El choque, a las 17:00 horas.