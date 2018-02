El Sima se desquita ante el Gádor

Victoria del Sima Peligros ante el para desquitarse de la racha adversa de tres derrotas consecutivas. Las dianas de Edu por partida doble, Víctor, Motos y Juanmi fueron suficientes para superar el traspié de Víctor, al anotarse en propia puerta tras un rechace en un balón muy vivo. Los de Balboa fueron mejores por juego, intensidad, llegadas y ocasiones, lo que, esta vez sí, acabó por traducirse en un marcador holgado. El cuadro nazarí evita meterse, así, en líos y vuelve a mirar hacia arriba.

El partido comenzó con el golazo de Edu de falta directa. Su golpeo seco arriba, limpió las telarañas de la escuadra. Nada pudo hacer Mario. El resto de la primera mitad fue un intercambio de llegadas, sin demasiada claridad, lo que llevó el encuentro al descanso con la mínima ventaja local.

En la reanudación, el Sima Peligros salió con un plus de intensidad y velocidad que pronto se vio reflejado en el electrónico, cuando Yáñez desvió con sutileza un misil de Edu. No obstante, el cuadro visitante se metió en el partido cuando en un barullo Víctor se introdujo el balón en su propia red.

Aunque los peligresños reaccionaron en su juego, no sería hasta los últimos minutos del cuando la renta se amplió. Motos, que persiguió su gol durante todo el encuentro, encontró premio al culminar un fulgurante contragolpe. En otra contra, Edu firmó su doblete. Finalmente, Juanmi selló el marcador con un tanto de bellísima factura al picar el balón al meta visitante.