Sobran las palabras, ahora los hechos

Se cumplió el trámite de Valladolid con una intrascendente derrota porque Pablo Pin se dejó, sabiamente, de riesgos inútiles. Para la historia quedará que el Covirán no acabó la temporada regular como segundo, sino en la tercera posición, pero que jugará el play off por el ascenso como si hubiera sido 'subcampeón', derecho que se ganó al levantar en su día la Copa LEB Plata.

la hora de la verdad

Una vez que no se ha logrado el ascenso directo por los ya 'archirrepetidos' y 'archirrecordados' errores en partidos que no debieron perderse, ahora toca sudar para hacerse con la llave que dé el derecho jugar la próxima temporada en la LEB Oro. El primer rival no debe ser obstáculo para los granadinos, que se enfrentarán a Navarra, conjunto que ha terminado noveno en la competición regular. Las eliminatorias son a cinco partidos, por lo que difícilmente el Covirán puede ser sorprendido a las primeras de cambio.

favoritismo

Los granadinos afrontarán el tramo decisivo de la competición siendo uno de los máximos favoritos para lograr el ascenso. Nadie regalará nada y tanto en semifinales como en la final se vivirá en Granada la emoción del baloncesto en la que los aficionados volverán a ilusionarse por ver como un club de la ciudad quiere volver a asomar la cabeza en el panorama nacional. No merecen llevarse un chasco.