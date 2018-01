Solo falta que vuele la pelota

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada sirvió ayer como escenario para la presentación de la final de la Copa LEB Plata, que por segunda temporada consecutiva se jugará en el Palacio de Deportes de la capital y en la que el Covirán ejerció como equipo anfitrión. Los presidentes de los dos clubes, Óscar Fernández-Arenas y Constantino Berruga, del Fundación Globalcaja La Roda, fueron el centro de atención de un acto que contó con la presencia de las más altas instituciones de la capital y representantes de la Federación Española de Baloncesto (FEB), organizadora del encuentro.

Francisco Cuenca, alcalde de Granada, señaló que "ésta es una ciudad que vive el baloncesto de forma especial y por ello esperamos con impaciencia la disputa de esta Copa". El primer edil dijo que en el consistorio "apostamos por los grandes eventos deportivos para atraer visitantes y para trasmitir los valores del deporte", por lo que está "convencido de que asistirán familias completas y que rozaremos el lleno en el Palacio de los Deportes". Asimismo deseó "una feliz estancia en Granada" a los aficionados del conjunto albaceteño que se desplazarán este fin de semana a la capital.

Por otro lado, Cuenca destacó "el aspecto promocional que supone la disputa de la Minicopa entre los equipos infantiles de ambos clubes". Este encuentro se jugará a las 9:30 en el Palacio de los Deportes y, según el alcalde de Granada, "es no sólo un gesto importante, sino también una invitación a entender los valores del deporte".

Por su parte, la diputada de Deportes Purificación López comentó que "la Diputación no podía faltar en una cita así", ya que es el primer título de la temporada y tenemos que estar acompañando". "Felicito a los dos clubes por la iniciativa de la Minicopa infantil. Espero que sea un día festivo", concluyó la dirigente provincial.

En el plano federativo, el presidente de la Andaluza, Antonio de Torres, alabó al Covirán, del que dijo que "el hecho de que la Fundación CB Granada, que es un club muy acogedor, vuelva a estar aquí no es casualidad" y afirmó que el partido será "una gran fiesta del baloncesto".

Por último habló Isa Sánchez, ex internacional absoluta con la selección nacional femenina que ahora ocupa un puesto de entrenadora en las categorías inferiores de los combinados nacionales. La sevillana, que vistió en 92 ocasiones la camiseta de España, declaró ante los presentes que "como andaluza me siento especialmente motivada por estar aquí", y reconoció la trascendencia del choque para Covirán y La Roda: "He tenido la suerte de disputar algunas finales de la Copa de la Reina y conozco la importancia de este título".

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo, 28 de enero, a las 12:30 horas en el Palacio de Deportes. En el acto de presentación también se mostró al público asistente las bufandas que se entregarán a los 5.000 primeros espectadores que accedan al recinto del Zaidín. Ya solo falta que pasen las horas para gozar de un gran día de baloncesto.