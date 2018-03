Sólo cuatro partidos pero todo un mundo

Pasito a pasito. No queda otra. A día de hoy el Covirán Granada sigue oteando el horizonte de la LEB Plata desde el cerro más alto. Su posición es dominante y aspira, como no puede ser de otra manera, a seguir manteniéndola hasta el final mismo de la liga regular. Sería una forma brillante de sellar un ascenso que no por más deseado es menos complicado. Hay que ponerse el mono de trabajo y hacer todo lo posible para que si la suerte tiene que actuar lo haga a favor del que hace las cosas bien.

de tres a dos

La victoria de La Roda sobre Alicante en un encuentro en el que se vivió la emoción del baloncesto en una dosis superlativa deja a los levantinos un poco descolgados. A mi modo de entender, el triunfo manchego es lo que más le convenía a los de Pablo Pin. Al menos, con uno de sus dos adversarios hay un margen un poco más amplio. No obstante, la situación sigue tan apretada que no se puede cometer ni un fallo y confiar en que los demás lo hagan.

'cortoplacismo'

Está claro que las cábalas pasan por ganar el próximo partido. Así pues, toca ir a León a ganar en una pista que también tiene mucho baloncesto y donde habrá que sudar la camiseta. A nadie se le regala nada.