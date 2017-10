Sorpresa en Monachil

Tras un última jornada aciaga para los equipos granadinos, en la novena jornada de Liga el Atlético Monachil y el Churriana dieron la nota positiva. El conjunto de Leo Fernández no sólo cortó la sangría de goles encajados en las últimas cinco semanas en las que encajó 22 tantos, sino que volvió a la senda del triunfo. Los serranos vencieron por 2-1 al Porcuna, segundo clasificado, al que sorprendieron con un fútbol alegre a la vez que serio. Rienda y Nico fueron los autores de los tantos del cuadro granadino, que vio como en la recta final del choque Tejero, de penalti, recortó distancias, pero el Monachil supo defenderse de los arreones de los jienenses para respirar algo más en la tabla y no alejarse en exceso de la salvación.

Sin duda la victoria de los azulillos fue la sorpresa de una jornada que trajo una nueva derrota del Cúllar Vega, la octava de la temporada. Tras empatar hace siete días en casa ante el Estudiantes, los de Romario cayeron en Estepona por 3-2, dando la cara en la primera mitad. Se adelantaron los malagueños por medio de Jonathan antes del cuarto de hora pero Tony, a seis minutos del descanso, estableció el empate. Pero en la segunda parte Jonathan hizo el 2-1 a los cinco minutos de la segunda mitad, dejando encarrilado el choque Pomares. El gol de Chico permitió recortar distancias a falta de un cuarto de hora pero, pese a intentarlo, el Cúllar Vega volvió a casa con cero puntos.

También perdió el Arenas de Armilla, que tras la destitución de Ángel Fernández, tuvo a David Luis en el banquillo, pero el ex futbolista no logró una mejora en los resultados del cuadro armillero. Tras una primera mitad igualada, Cerezo y Ramos adelantaron a los malagueños. Luis Olalla puso la incertidumbre en el marcador pero finalmente el conjunto del Área Metropolitana no pudo, al menos, sumar un punto.

La jornada la cerró el Churriana, que en su desplazamiento a la Costa del Sol para enfrentarse al Malaka logró la victoria por la mínima. El triunfo permite a los churrianeros salir del descenso directo. Matallín a los 15 minutos fue el autor del tanto granadino.