Suben otro escalón

El Universidad de Granada ya está en la final de la Liga Andaluza, donde luchará por el título contra el Jaén Rugby, después de aplastar al segundo equipo del Ciencias de Sevilla, al que ya derrotó por un margen de doce puntos en el encuentro de ida (52-0). Con este triunfo los arlequinados se aseguran jugar la fase de ascenso a División de Honor B a nivel nacional.

Los universitarios no quisieron dar margen a la sorpresa ante un rival que, a diferencia de hace una semana, no se 'reforzó' con jugadores del primer equipo. Antes del primer cuarto de partido, dos ensayos de Arturo y Edu plantaron una diferencia de 12 puntos insalvable para los visitantes, que tiraron de orgullo para mantener el resultado hasta el descanso. Tras este, el 'Uni' fue superior. Con un juego a la mano muy dinámico (gran dirección de Andrew y Jorge Pérez) y venciendo todos los duelos individuales en lo físico, cayeron otras seis marcas en una segunda parte que volvió a mostrar que este equipo crece a cada semana que pasa. Ahora, a la final.