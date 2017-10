Superar a Messi: el hito al alcance de Cristiano en The Best

El portugués Cristiano Ronaldo está a un paso de conseguir un hito de enorme calibre en el fútbol mundial: favorito hoy para ser elegido The Best en la gala de la FIFA en Londres, el delantero del Real Madrid podría superar al argentino Lionel Messi en premios individuales al mejor jugador del mundo.

Muchos analistas colocan a Messi en el primer pedestal de los mejores futbolistas de la historia. Y los que no le dan el puesto más alto le sitúan en la misma mesa que los más grandes de todos los tiempos, esos Pelé, Diego Maradona, Alfredo di Stéfano o Johan Cruyff. Con Cristiano Ronaldo, sin embargo, siempre hubo más debate. ¿Está a la altura de esas leyendas?

Si algo ha quedado claro con Cristiano Ronaldo es que es el mejor goleador de la actualidad, un jugador capaz de reinventarse con el paso de los años -cumplirá 33 en febrero- sin perder un ápice de su voracidad. Inconformista e insaciable, nunca se rindió, ni en los años de máximo esplendor de Messi. Si ya es difícil ganar cuatro Balones de Oro y otros dos premios de la FIFA, hacerlo siendo coetáneo del crack argentino suena harto complicado. "Después de 400 partidos con el Real Madrid, ganar sigue siendo mi única ambición. Nací así", señaló el astro en una columna en The Players Tribune. "Quiero seguir rompiendo récords. Quiero ganar todos los títulos posibles. Es mi naturaleza".

Messi y el brasileño Neymar, los otros dos finalistas, cuentan con fútbol más que de sobra para poder rivalizar con Cristiano Ronaldo por el galardón. Pero los títulos conquistados por el portugués la última temporada y su monstruosa actuación en la Liga de Campeones, el mayor escaparate posible en un año sin Mundial, Eurocopa o Copa América, le colocan en la pole position en la gala que se celebrará en el teatro London Palladium.

Cristiano Ronaldo marcó cinco goles al Bayern Múnich en cuartos, anotó un hat-trick al Atlético de Madrid en semifinales y decidió el duelo por el título ante la Juventus con un doblete. Además de la Champions, conquistó la Liga siendo el máximo goleador del equipo blanco.

Si hoy se alza con el galardón, el ex del Manchester United conseguirá su séptima distinción como mejor futbolista de mundo. Ganó cuatro veces el Balón de Oro, un premio The Best y otro FIFA World Player. Por su parte, Messi -dos años menor- también suma seis trofeos: cinco Balones de Oro y un FIFA World Player. El premio al mejor entrenador parece tener ya dueño de antemano: Zinedine Zidane.