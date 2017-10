Superioridad aplastante

No pudo comenzar mejor. El Covirán aplastó en su primer partido de la temporada al CB Martorell ofreciendo una imagen de equipo consistente, con muchos recursos y defensivamente impecable. Fue el sueño hecho realidad de Pablo Pin, cuyo equipo dominó todas las facetas del juego, en algunos aspectos de manera apabullante, pero que no debe servir para creérselo. La primera puesta en escena fue muy buena, pero queda un maratón por delante.

El arranque del choque mostró gran parte del juego que quiere ofrecer este año el conjunto nazarí. Con un dominio aplastante del rebote pese a su inferioridad en centímetros, los rojinegros iniciaron la temporada con un parcial de 5-0 gracias al acierto en ataque de Devin Wright y Eloy Almazán. La dupla de Oro granadina, durante gran parte del primer acto, asumió la responsabilidad en cancha delantera. La agresividad defensiva les permitió dominar en todo momento y gracias a la facilidad reboteadora, correr. Además, en cada ataque sacaban algo, por lo que poco a poco se fueron distanciando en el electrónico. Hasta que apareció Homs, el único jugador con calidad ofensiva de los catalanes. Pero fue a falta de dos minutos de la conclusión del primer cuarto cuando el Covirán se desmelenó. Dejaron de anotar Devin y Eloy, pero aparecieron Manu Rodríguez, Ferran Torres y Carlos de Cobos que le endosaron un parcial de 9-0, que terminó siendo de 12-1 gracias al triple en la última acción de Almazán, para cerrar con un 21-9. Fue el preludio de lo que se pudo ver en el siguiente parcial.

Y es que no pudo comenzar mejor el Covirán los segundos diez minutos. Un triple de Alo Marín dejaba 15 arriba a los locales ante un Martorell al que le costaba anotar. El buen trabajo en defensa permitía a los de Pin mantener una cómoda renta, rotar en la cancha y dar descanso a los hombres importantes. Marín, pese a fallar dos tiros libres tras una antideportiva tras un robo suyo, seguía a lo suyo desde más allá de 6,75 y la renta se fue hasta los 16 puntos (27-11). La intensidad atrás provocó numerosas pérdidas al conjunto catalán, lo que provocó que Adrià Alonso pidiera tiempo muerto en el ecuador del cuarto ante lo que le estaba cayendo a su equipo. Doce puntos anotados en quince minutos y medio reflejaban la impotencia de un conjunto con pocos recursos.

El rebote ofensivo de los rojinegros (once al descanso) permitía gozar de segundas opciones. Hasta Germán Martínez se permitió el lujo de capturar dos rechaces de manera consecutiva, dejando claro que el técnico de Martorell tendrá mucho trabajo esta temporada si no quiere evitar que su equipo ocupe un puesto en la zona baja de la clasificación.

Pese a la diferencia en el marcador (29-14), a tres minutos del descanso Pin paró el partido en busca de un mejor orden en ataque, con sus jugadores en ocasiones demasiados individualistas. Ferran Torres cortó con una penetración una sequía que no era preocupante pero que el técnico nazarí quiso cortar de raíz. El tiempo muerto surtió efecto y con cinco puntos consecutivos, triple incluido del canterano Germán, el Covirán llegó a doblar a su rival (36-18) a 51 segundos del descanso. Algo lógico ante la anarquía en ataque del CB Martorell. Veinte puntos en 20 minutos anotó el conjunto azul antes del receso. De minibásket. La valoración de ambos equipos (46-19) reflejaba la diferencia que se vio en la cancha.

La tónica no varió mucho tras el paso por vestuarios. De inicio, tres triples consecutivos, dos de ellos de Germán Martínez, a un nivel excelente en todo el encuentro, permitió ir poco a poco minando la moral del CB Martorell, que vio con más facilidad el aro rival pero que defensivamente no pudo frenar los recursos ofensivos de los de Pin. Ya no sólo por la buena circulación de balón sino también por la cantidad de rechaces que capturaban en ataque. Pese a que Ferran no estaban del todo acertado, no era necesario porque este equipo tiene muchos recursos. Si no anotaba Corts, lo hacía Iriarte o Germán. Todos aportaban y ello provocó una máxima renta de 28 puntos (56-28) que provocó un nuevo tiempo muerto visitante a poco más de dos minutos para el final del tercer parcial. Incluso llegó a disfrutar de minutos Marcos Vigo, otro canterano. Finalmente se llegó a una máxima de 29 cifras (59-30). De diez en diez puntos por cuarto era imposible plantarle cara a un conjunto llamado a grandes cotas esta temporada.

Con tal distancia, el último cuarto sobró. Aunque para el técnico rojinegro le sirvió para dar minutos a los jugadores que menos tiempo han estado en cancha en pretemporada por sus problemas físicos, caso de Corts, Iriarte o Almazán. Incluso se permitió el lujo de emplear al duodécimo integrante de la plantilla, Alberto Pérez. Los catalanes mejoraron en ataque pero ya era tarde ante un Covirán muy relajado pero que siguió viendo el aro rival con facilidad logrando una máxima diferencia de 38 puntos.