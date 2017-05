El Supremo ratifica la condena a Messi

La Audiencia calificó en su día de "extrema gravedad" el fraude cometido y no dio por válido el alegato de Messi, de 29 años. "Yo me dedicaba a jugar a fútbol. Confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me iban a engañar", declaró entonces el jugador.

"Ya vendrá lo que sea", se despide Valverde

Ernesto Valverde se despidió ayer de la hinchada del Athletic y aseguró que "ya vendrá lo que sea" justo cuando más se rumorea su próximo fichaje por el Barcelona. "No tengo ningún compromiso con ningún equipo. No he hablado con nadie. Pero tengo un agente y hay equipos que se han interesado por mí. Primero me despido de mi club, que es el Athletic, y luego ya vendrá lo que sea. También digo que en estos cuatro años también he tenido ofertas de equipos importantes", manifestó en rueda de prensa. Valverde explicó que no siguió en el Athletic al tener la sensación de haber llegado al final de una etapa. "Mi trabajo aquí está hecho, finalizado en cierta medida. En el fútbol es bueno que haya movimiento, que venga alguien nuevo y agite la coctelera. Un cambio al equipo le va a venir bien y, siendo sinceros, a mí también", dijo. El técnico no quiso hablar de rumores. "Que se haya publicado que voy a firmar con un equipo u otro, es sencillo. Cada día se publica una cosa. Lo respeto, pero yo sólo soy responsable de mi honestidad", argumentó.