Tercera salida seguida para el Huétor Vega

Sin lograr sacar nada positivo tras su periplo por tierras catalanes hace quince días, el Inacua Huétor Vega afronta su tercera salida de manera consecutiva. Lo hará en tierras levantinas ante el Castellón, un rival que pelea por el mismo objetivo que los granadinos, que no es otra cosa que la permanencia.

Con cuatro puntos más en la tabla clasificatoria, los castellonenses se impusieron en la ida por 7-8, en un encuentro muy igualado, lo que hace albergar esperanzas a los de Xavi Molinet de sumar su tercera victoria de la temporada.

Los hueteños aún no se han estrenado a domicilio, donde parecen haber perdido la consistencia de principio de temporada, pero algún día deben hacerlo y por qué no hoy. Lo cierto es que la tabla es un tanto engañosa para el Castellón. La razón no es otra que el haber disputado sólo cuatro partidos en casa, de los que sólo sacó adelante uno, por ocho a domicilio. Además de contar con dos partidos menos que los metropolitanos. Esto hace que en la segunda vuelta se juegue la permanencia ante su público, aunque parece mucho más cómodo en las salidas, en las que ha logrado dos victorias y un empate.

Para vencer, el Inacua deberá mejorar su nivel defensivo. Desde que arrancara el año 2017, los granadinos han encajado 67 tantos en cinco partidos. Una media de más de 13 goles por encuentro, lo que hace que para ganar o, al menos sumar, tengan que realizar unos partidos casi perfectos en ataque. Y más para un equipo que en ese período de tiempo su media es de 8 tantos.

La cita se disputa a las 12:15 horas.