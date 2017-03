Terrón no puede con la campeona y Romero se cae

Los granadinos Martín Romero y Marina Terrón parecen condenados a no entenderse. Si el miércoles fue la segunda quien no pudo completar su ejercicio en la prueba de baches individual, ayer fue Romero quien corrió la misma suerte en la dual. Y es que una caída en su duelo ante el noruego Tevje Lie Andersen en la primera eliminatoria impidió que el rider del Club Caja Rural pudiera optar a seguir avanzando a las sucesivas rondas de la prueba.

Por su parte, Terrón no arriesgó, como poco después confesaría a este periódico, en su bajada con el objetivo de no repetir el fiasco del miércoles y así poder completar su envite ante la, a la postre, campeona: la francesa Perrine Laffont. Casualidades de la vida y del deporte, pues la asunción de riesgos penalizó a cada uno de los dos únicos integrantes de la delegación española en los llamados moguls; quienes han podido terminar sus ejercicios cuando han ido a asegurar. Si Romero terminó cuadragésimo primero en individual, Terrón acabó vigésimo novena ayer; lo que la dejó como la peor clasificada de cuantos consiguieron terminar el ejercicio: la china Wang Jin y la canadiense Audrey Robichaud.

Además se da la circunstancia de que siempre que uno de los dos ha completado su prueba el otro se ha caído; por lo que su paso por la que es la estación que los ha visto crecer como deportistas ha tenido un cierto sabor descafeinado. Con todo y con eso, cabe recordar que era la primera vez que ambos acudían a unos Campeonatos del Mundo, competencia en la que se citan los mejores riders del panorama internacional; motivo por el cual se marchan satisfechos.

"Era una rival muy fuerte y complicada. Me ha gustado mi bajada, que la he hecho tranquila para asegurarla", explicó a este periódico Terrón. De otro lado, Romero confesó también a este medio que "desde por la mañana no me he encontrado a gusto ni al cien por cien tanto a nivel psicológico como físico".