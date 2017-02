Toca resarcirse en casa

El SIMA Peligros entra de lleno en el tramo decisivo de la temporada. Los de Ramón Balboa afrontan la recta final de la competición con un calendario muy duro en el que tienen que intentar afianzar, cuanto antes, la tercera plaza de la clasificación para poder conseguir el pase a la Copa del Rey y, además, mantener la renta de cuatro puntos con su perseguidor más directo, el Xerez.

El cuadro peligreño viene de perder su anterior partido en tierras hispalenses ante el Triana y en los diez partidos que quedan para concluir la temporada no quiere dejarse más puntos por el camino que ponga en peligro todo lo conseguido hasta ahora. El técnico granadino asegura que no se presenta nada fácil lo que les espera: "Probablemente estamos ante el mayor reto al que nos hemos enfrentado desde que estamos aquí. El Grupo V de Segunda División B es, si no el más competitivo, uno de los más duros de toda España y lo vamos a comprobar a partir de ahora".

El Sporting Constitución ya consiguió en el duelo de la primera vuelta arrebatarle los tres puntos al conjunto nazarí en un encuentro que terminó con un resultado de tres tantos a dos. Balboa advierte del peligro de los de Melilla: "El Sporting es un rival tremendamente difícil tal y como pudimos comprobar en la ida. Es un equipo muy comprometido e intenso que pone gran desgaste en todas las facetas del juego y que lleva al límite a sus rivales. Saben competir como el que más y ello les ha llevado a colocarse en la zona tranquila de la tabla tras un dubitativo inicio de campeonato. Nos van a exigir muchísimo".

Para el máximo responsable del cuadro metropolitano si quieren tener opciones en este final de temporada "tenemos que redoblar esfuerzos así como mostrar intensidad y ganas". Y recalca que "cada uno de los diez rivales que nos quedan nos van a poner contra las cuerdas, todos nos van a hacer daño con sus armas y están capacitados para ganarnos, sea en casa o fuera. Por supuesto, en nuestro pabellón hemos de ser un conjunto tan rocoso como venimos mostrando pero es la hora de la verdad y vamos a ver cómo cada uno de los rivales a los que nos vamos a enfrentar nos van a plantear partidos muy similares al que nos disputó Triana. Hemos de canalizar nuestra energía para ponerla al servicio del equipo, sin escatimar esfuerzos".

En encuentro se disputa esta tarde desde las 18:35 horas.