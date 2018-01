Tocados pese a la buena racha

La recaída de Rubén Sánchez ha ensombrecido la semana de entrenamientos del Granada B. El delantero ya fue operado hace seis meses por una lesión justo en la misma zona que se volvió a dañar el pasado miércoles; el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras conseguir volver a entrenar, un chasquido en esa articulación durante un giro de rotación interna hizo esperar lo peor; que horas más tardes acabó confirmándose. Otros seis meses de baja. Infortunio a raudales y sensación de impotencia. El míster del filial, Pedro Morilla, que llegó a asegurar que los mejores fichajes de invierno serían el atacante toledano y Caio Emerson; tendrá que renunciar al primero lo que queda de temporada.

Al menos sí que podrá contar con el brasileño para el derbi de filiales de esta tarde ante el Córdoba B (Ciudad Deportiva, 12:00 horas). Un encuentro que la plantilla afrontará con más coraje que nunca debido al contratiempo sufrido por el de Sonseca: recientemente renovado por el club como muestra de solidaridad frente a las actuales eventualidades. El 'B' mantiene una fuerte rivalidad con los blanquiverdes desde que se vieran las caras en aquel play off de ascenso a Segunda B en el que los rojiblancos consiguieron dar el salto eliminando, entre otros, a los cordobesistas en la segunda eliminatoria.

El 'B' viene de ganar a Villanovense, Mérida y Chonquing Lifan en el amistoso del miércoles

Pero para nada ello distrae a un filial que -al margen de la baja de larga duración de Rubén- vive unas de sus horas más dulces del curso después de encadenar dos triunfos seguidos que le vuelven a acercar a los puestos nobles de la tabla del Grupo IV. Los tres puntos ante el Villanovense de hace quince días, y los conseguidos en el Romano de Mérida hace siete han elevado la moral de un vestuario que ahora también cuenta con el aliciente de Caio.

El de Sete Lagoas ya disfrutó de sus primeros minutos con la zamarra rojiblanca ante el Mérida. Entró en el minuto 86 poniendo fin a un calvario de casi 300 días fuera de la competición a causa de un tránsfer que no pudo tramitarse a tiempo. No tuvo tiempo suficiente como para poder mostrar sus condiciones, mas es probable que hoy sí pueda hacerlo. También están ya disponibles Paco Torres y el meta Aarón. Recuperados de sus problemas físicos, los dos jugadores han entrenado con el resto del grupo durante la semana; aunque su presencia en el once no está asegurada. En el caso del arquero valenciano, además, está el hándicap de Lejárraga, el portero suplente del 'B', que ha demostrado estar a un nivel muy alto durante el periodo de recuperación de su compañero de fatigas en el marco granadinista. Otro brasileño, Jean Carlos, sí que es duda. Y, no en vano, se ha ejercitado al margen del grupo durante las sesiones de entrenamiento de esta semana.

Un trabajo preparatorio que incluyó el amistoso del miércoles ante el Chongqin Dandai Lifán de la Liga CSL China, Primera División del gigante asiático, dirigido por Paulo Bento, y al que el cuadro granadinista superó por 1-0 (gol de David Grande). Peor van las cosas a orillas del Guadalquivir. Con el primer equipo hundido en Segunda, el 'B' sobrevive como puede en la décimo sexta posición; la que da derecho a jugar las eliminatorias de permanencia. Pero un descenso de su matriz cortaría de raíz toda posibilidad de salvación del filial.