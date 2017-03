Torsos y cazadoras por igual

Llegar a España desde los países nórdicos o de Europa del Este y encontrarte un sol como el que hace en Sierra Nevada estos días es un caramelo demasiado goloso. No hay que olvidar que, aunque en su ocaso, el invierno aún no ha terminado, y veinte grados generan una sensación térmica casi veraniega. Pero no se engañen, el astro rey pega, y de qué forma. A algunos riders, como a los de la de la izquierda, parece darles igual. Pasan de la cazadora a los torsos sin reparar en las consecuencias.