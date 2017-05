Trámite del Peligros para cerrar el curso

El Sima Peligros Fútbol Sala afronta su último partido de la temporada sin jugarse nada, más allá de la remota posibilidad de acabar cuarto si Xerez cae derrotado en Bujalance. El plantel metropolitano recibe al Villa del Río, que tampoco se juega nada. Los nazaríes tratarán de cerrar el ejercicio con buen sabor de boca regalando la victoria en su campo. En la ida, el conjunto cordobés batió por 2-1 a los granadinos en un encuentro ajustadísimo.

Ramón Balboa, preparador granadino, pese a que su equipo no se juega nada, considera que el choque tiene un par de alicientes para sumar los tres puntos: "terminar cuartos y el hecho de batir a Villa del Río en casa para ganarles el duelo particular". No obstante, reconoce que "la tensión competitiva no será la misma que ante el Cerro Reyes, por lo que es de esperar un partido disputado, con goles y con dinamismo que es ideal para el espectador".

Balboa espera que "nuestra gente nos acompañe en este partido de cierre de la temporada. Queremos pasar un par de horas agradables de fútbol sala dando espectáculo y proponiendo un juego ofensivo, tal y como hemos hecho en nuestro campo durante todo el año".

El duelo se disputará mañana a las 11:45 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Peligros.