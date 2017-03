Trámite para el Universidad en busca de las semifinales

El Universidad de Granada afronta esta tarde en Fuentenueva (16:00 horas) el choque de vuelta de los cuartos de final en su lucha por volver a la División de Honor B. La victoria por 0-80 en tierras cordobesas ante el Mezquita convierten el choque en un puro trámite para los granadinos que, no obstante, quieren tomarse el partido con la seriedad que merece la competición, no así su rival que ha dudado hasta el último momento si desplazarse o no a Granada para jugar.

Los problemas que hubo en el duelo de ida, motivado por la abultada derrota de los locales ha hecho que el choque estuviera a punto de suspenderse, pero finalmente se disputará. De pasar, algo que no se duda, el 'Uni' se medirá en semifinales al Ciencias B.