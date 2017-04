Trámite ante un rival necesitado

Tres jornadas restan para el final de la Liga regular en Segunda División B y, en ellas, el filial del Granada CF no se jugará nada más que la honrilla de acabar la temporada dando buena imagen. No así sus rivales. Para Recreativo de Huelva y Linares, el choque frente a los de Lluís Planagumà estará cargado de tensión. Algo más relajado afrontará la última fecha el Córdoba B, que con 46 puntos tiene casi amarrado el objetivo de la salvación siempre y cuando su 'hermano mayor' no caiga a la categoría de bronce.

El Decano será el primero en desfilar ante las huestes rojiblancas en la mañana de hoy (Nuevo Los Cármenes, 12:00 horas). Los de Pavón llegan en una semana difícil. Hace pocas fechas la permanencia estaba casi atada. Sin embargo, los malos resultados de las últimas semanas le han obligado a sacar la calculadora.

Pese a que ya no hay nada en juego, el filial quiere acabar la Liga lo más alto posible

Los problemas se acumulan para Lluís Planagumà. A las consabidas bajas de Yeray y Corozo se suma la de Matheus, que esta semana abandonaba de forma inesperada la disciplina del filial para incorporarse en calidad de cedido al Lorca FC hasta final de temporada. También es duda Sulayman, quien sufrió un golpe en la frente ante el Linense por el que tuvo que ser intervenido con varios puntos de sutura. Además están en el alambre Pervis y Entrena tras viajar a San Sebastián en la jornada de ayer.

El 'Recre' llega con las bajas del lesionado Mario Marín y el sancionado Iván Aguilar. Son duda los tocados Ubay Luzardo y Jesús Vázquez, aunque este último gana enteros en detrimento de Pape. Núñez actuará de delantero.