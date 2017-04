Tropiezo casi a domicilio

El Granada B es una moneda al aire y ayer volvió a salir cruz por segundo encuentro consecutivo. Cada partido de los rojiblancos es un mundo. Si sale bien, los de Lluís Planagumà son capaces de lo mejor. Si, por contra, a los 'cachorros' no les llega la divina inspiración, cualquier equipo se convierte en acreedor de rescatar los puntos de su visita al estadio del filial. "Estadio" por decir algo, pues la instalación de Armilla no puede considerarse como tal; y "del filial" ayer también entre comillas. Tener que desplazarse hasta la Ciudad Deportiva Diputación para ver los partidos del 'B' es algo que cada vez menos incondicionales rojiblancos están dispuestos a hacer. Ayer sólo la postal de Sierra Nevada de fondo permitía distinguir que era el conjunto granadinista el que jugaba en casa. Si en las gradas había unos 700 espectadores, no menos de 500 venían enfundados con la elástica azulgrana del conjunto de Almendralejo.

En el municipio pacense están volcados con el Extremadura. No van a permitir que descienda y para ello están dispuestos a presionar a la mismísima Real Federación Española de Fútbol. Lo hicieron a lo largo de la semana para evitar que el partido se jugara el lunes y así poder arropar a sus chicos en la ciudad de la Alhambra. Motivación no les iba a faltar a los de Juan Sabas. Y mucho menos a Richard Boateng, que hace poco no encontraba equipo después de que el Granada no le diera la oportunidad de jugar en Primera, y ayer marcó su segundo gol como futbolista azulgrana en el minuto 23. Le pasó lo mismo que a Machís y Babin. Ambos salieron en circunstancias distintas del club, pero como el ghanés en la mañana de ayer, los dos pidieron perdón por cumplir con su obligación de perforar el arco contrario.

El tanto de Boateng venía a empatar un encuentro que desequilibró el de siempre. Matheus aprovechó un jugadón de Sergio Peña por la izquierda para abrir el marcador con un remate a quemarropa imposible para Doblas en el 15'. El partido iba de centros y remates. El empate de Boateng nació de un envío que el africano se afanó en convertir con una estirada en plancha que entró tras tocar en un defensa. Y así también llegó el 2-1, obra de Fobi en el minuto 38; quien galopó por el carril del '8' y puso un centro pasado que Aly Mallé cabeceó con el obús en 'modo on' en el palo largo. Sergio Peña pudo poner la rúbrica un minuto después con una acción individual en la que, sin forzar la máquina, sentó a dos contrarios y centró de rabona aunque no encontró rematador en el corazón del área.

Pero la segunda parte iba a traer consigo un cambio de guión. Sabas movió piezas rápido. Y lo primero que hizo es meter a Bruno por Walter. Variante muy acertada porque de las botas del primero nació el empate a dos antes de los cinco minutos de la reanudación. El uruguayo lideró el contragolpe, se frenó en seco y, tras divisar en lontananza, cambió todo el sentido del juego hacia la posición de Pierre, quien sin más oposición que la de Pol Ballesté, mató la bola con el pecho y fusiló al guardameta catalán.

Quince minutos más tarde fue otra vez Bruno quien se auto emuló para, en otra transición fulgurante de su equipo, atraer contrarios y aprovechar los problemas del 'B' en su improvisada defensa sin Pervis, Hongla, Corozo, ni Tomás Sánchez y servir medido para que ahora Javi Pérez batiera a un impotente Pol Ballesté. Con el 2-3 cabía esperar una reacción local, pero nada más lejos de la realidad. Fue el Extremadura el que siguió controlando el partido de la mano de un gran Pierre. El centro del campo fue del cuadro azulgrana, que campó a sus anchas y evitó cualquier intentona local. El 'B' sigue clavado en la novena posición.