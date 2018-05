Última cita en casa del Peligros

El Sima Peligros Fútbol Sala se despide de sus aficionados en la penúltima jornada de Liga recibiendo a un rival con urgencias como es el Infantes, que marca la zona de descenso a falta de dos jornadas para el final de la competición. Pese a que en la última jornada sumarán los puntos por la retirada del Villa del Río, tan sólo el triunfo podría acercarles realmente a la permanencia, aunque no de manera matemática. Los nazaríes, por su parte, buscan una victoria que les permita despedirse con buen sabor de boca de la temporada como local tras un año muy irregular.

Ramón Balboa, técnico peligreño, no quiere confianzas y señala que "estamos sobre aviso de la clase de partido que nos vamos a encontrar". Por ello, pide a sus jugadores que "respeten al Infantes puesto que vienen jugándose la vida. Nosotros tenemos que hacer honor a la competición y poner en pista máxima intensidad y concentración. Si nos ganan en casa, que sea por méritos suyos y no por los errores propios que venimos cometiendo".

Balboa considera que "ellos van a imprimir una intensidad altísima desde el inicio, presionarán arriba nuestra salida del balón e intentarán disparar a puerta a la mínima posibilidad que tengan. Por tanto, es de suponer que plantearán un escenario con rigor táctico y una férrea defensa situada en diez metros". El preparador cree que su rival de hoy puede plantear un partido "de las características del de Victoria Kent y todos sabemos cómo acabó. Nuestro principal error fue no imprimir la suficiente intensidad y eso es justamente lo que tenemos que cambiar".

No obstante, para ganar este partido apunta como claves "salir a nuestro máximo nivel de concentración e intensidad física. Así, y solo así, podremos ganar. Como principal aliciente motivacional tenemos el que sea nuestro último encuentro en casa del año y todos queremos cerrarlo con las mejores sensaciones, sobre todo por no finalizarlo como lo comenzamos aquí: con derrota. Al hilo, declara que "todo lo que no sea poner en pista el máximo voltaje del equipo nos condenará a otra derrota porque ellos se están jugando la vida. Teniendo el nivel que tenemos, porque como equipo contamos con mucha calidad, sería triste cerrar el año en casa perdiendo otra vez".

El choque arrancará a las 18:00 horas en el Pabellón de Peligros.