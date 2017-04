Último desplazamiento para los de Rafa Morales

El Granada CF afronta su último desplazamiento de la temporada con el objetivo de dar caza al San Félix y terminar el año como sexto clasificado. Los de Rafa Morales se ven las caras con el Sevilla Este, que sí acude a la cita muy necesitado. Los hispalenses se están jugando su presencia en la categoría la próxima temporada por lo que el nivel de competición e intensidad seguramente sea mucho mayor al de los rojiblancos. No obstante, el cuadro capitalino quiere romper su mala racha fuera de la Ciudad Deportiva de Diputación de Armilla, donde no gana desde el pasado 22 de diciembre, cuando venció al Almería 0-1. Para la cita, el técnico nazarí cuenta con las bajas confirmadas de Javi Romero y Espínola por lo que el once será muy parecido al que goleó por 6-0 al Tomares. Tres derrotas seguidas hacen que el Sevilla Este esté obligado a ganar o caería muy probablemente en descenso a falta de tres puntos en juego. El choque se disputa desde las 11:30 horas.