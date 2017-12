Último duelo del año para el filial en casa

Cuando Campoy Candela pite el final del partido que enfrentará hoy -a una hora tan inusual como las 15:45- al Granada B contra El Ejido 2012, la parroquia rojiblanca tendrá que despedirse del filial hasta el año que viene. Al menos en su condición de local. Después restará sólo un compromiso, el correspondiente a la última fecha de la primera vuelta frente al Melilla en el Álvarez Claro. Posteriormente, llegará el parón navideño. Y no sólo eso, sino que la primera jornada de la segunda rueda de la competición, la vigésima en el cómputo global, tampoco será en casa; pues los de Pedro Morilla visitarán la antigua Condomina para medirse al UCAM Murcia de Planagumá.

Y esto quiere decir que, andando el tiempo, una vez concluya el partido contra El Ejido habrá que esperar hasta el 14 de enero para volver a ver al 'B' vestido de corto en la flamante recién estrenada Ciudad Deportiva del club. Será ante el Villanovense. Para eso queda mucho y por esto la motivación en el vestuario granadinista crece. Despedir el año como local con un triunfo que asiente la condición de equipo fuerte de los de Morilla es lo que buscará el Granada B esta tarde.

La primera vuelta está casi agotada y la sensación es que el filial ha tenido altibajos. Sin embargo, nadie puede discultirle a los rojiblancos el mérito de estar a estas alturas de la película en cuarta posición. El 'B' quiere despedir el año en casa venciendo y convenciendo y para ello Morilla parte con las dudas de varios futbolistas. El empate en Huelva, así como la semana de entrenamientos, han dejado algunos tocados. Son los casos de Juancho, Víctor Morillo y David Grande. La participación de uno, varios, ninguno o todos ellos determinará en mayor o menor medida los cambios en el once.

Y es que aunque el entrenador sevillano viene haciendo pequeñas modificaciones en los onces titulares desde el ecuador de los que va de Liga, cierto es que hay piezas que no acostumbra a tocar; como en el caso de los propios Morillo y David Grande; quienes estuvieron entre los elegidos en el Nuevo Colombino. No así Juancho. El colombiano ha ido ganando protagonismo paulatinamente, mas en el encuentro ante el decano del fútbol español no fue convocado precisamente debido a que ya arrastaraba molestias físicas. Las buenas noticias vienen de la mano de José González Estrada, que vuelve a estar disponible para el míster granadinista tras perderse el último compromiso liguero por acumulación de amarillas.

Por su parte, los del Poniente Almeriense llegan a Granada en una situación complicada. El conjunto dirigido por Alberto González es décimo quinto y su objetivo es la permanencia. El reto para los celestes es darle la vuelta a la situación en la segunda vuelta y conseguir la salvación sin pasar demasiados apuros. Para ello deberá corregir varios aspectos. Y el primero de ellos pasa por empezar a ganar lejos del estadio de Santo Domingo; algo que aún no ha conseguido en lo que va de curso. De hecho es el único conjunto del Grupo IV que no sabe lo que es vencer a domicilio esta temporada. Junto con el Lorca, el Ejido sólo suma cuatro puntos como visitante. González no podrá contar con Ocaña ni con Alfonso por lesión, así como tampoco con el sancionado Javilillo, expulsado por doble amonestación en el último partido. Se espera una nutrida presencia de aficionados ejidenses.