El 'Uni' dice adiós a su afición frente a Benidorm

Al Universidad de Granada tan sólo le quedan dos balas para intentar algo que se antoja poco menos que un milagro que no es otra cosa que la permanencia. A dos partidos para finalizar la temporada, al cuadro de Antonio Millán, que no ha ganado ni un solo encuentro en todo el curso, únicamente le vale ganar por 3-0 ambas citas y esperar que el Voleadores Cieza no gane esta jornada a domicilio al Cádiz CF 2012, teniendo en cuenta que la próxima semana se mide al cuadro murciano. Sólo así lograrían una salvación prácticamente imposible si nos atenemos a lo visto a día de hoy.

Para empezar, el cuadro universitario se mide esta tarde en Fuentenueva al Benicolchón Playas Benidorm, tercero en la tabla clasificatoria y que aún tienen opciones de quedar segundo siempre y cuando el CV Valencia pierda hoy ante el Playas de Cartagena. Por tanto, lo levantinos llegan a Granada con mucho en juego, lo que convierte la empresa del 'Uni' en un más difícil todavía.

Los granadinos acumulan cuatro partidos sin hacer un solo set, y en la despedida ante su público y quién sabe si de la categoría, buscan terminar en casa con un buen sabor de boca tras una temporada aciaga tras el cambio de gestión y métodos en el club y los entrenamientos, respectivamente.

El último partido en el Pabellón de Fuentenueva se disputará desde las 19:00 horas.