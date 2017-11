El 'Uni' cae por la vía rápida

El Universidad de Granada no pudo sumar su tercera victoria seguida en casa tras caer por un claro 0-3 ante el Fundación Cajasol, que se mostró más sólido que el cuadro universitario en todo momento.

No arrancó bien el conjunto universitario la primera manga. A remolque en todo momento, las de Jesús Latorre, ante la ausencia de Aurelio Ureña, no estuvieron finas en la recepción, lo que fue aprovechado por el conjunto sevillano para comenzar mandando gracias a su solidez en la red y la calidad de Paula Gómez en los remates.

Una reacción del 'Uni' con cuatro puntos seguidos gracias al liderato en la cancha de María Castro, hizo albergar esperanzas a los algo más del centenar de espectadores que se dieron cita en el nuevo Pabellón de Fuentenueva. Pero fue un espejismo. Las visitantes se mostraron muy sólidas en todas las facetas del juego y con una Rocío Jiménez dando muestra de su calidad, se volvieron a distanciar en el electrónico, lo que obligó a las locales a parar el partido con 11-16.

El tiempo muerto no surtió efecto puesto que las de Mairena no dieron opción, aprovechando algún que otro error en el saque de las universitarias. Con 13-19 se volvió a parar el partido en busca de una reacción que no llegó, pues Inma Salvado se encargó, con sus remates en la red, de darle el primer set a las sevillanas (15-25).

Más entonado se mostró el Universidad de Granada en el arranque del segundo parcial. Concentrado ante el saque rival gracias al trabajo de Yara Torres en la recepción, se vieron los mejores minutos del cuadro granadino. La mejora se apreció en todas las facetas y fruto de ello el 'Uni' igualó el choque a 9, lo que obligó al técnico visitante a parar el choque para frenar la dinámica de un equipo que con la colocadora Cristina Pérez en plan estelar se puso por primera vez por delante (11-10). Pero la alegría duró poco pues cuatro puntos seguidos del Fundación Cajasol volteó el resultado. La igualdad era la tónica dominante pero en la red las sevillanas tenían las ideas más claras, en especial Paula Miguel, la central hispalense que cuajó un gran encuentro. Sólidas en el saque, poco a poco se fueron distanciando y les bastó con administrar su renta para llevarse la segunda manga por 19-25.

El camino a seguir para recortar distancias y meterse en el choque era la actitud del según set. Y tras un buen inicio gracias a solidez en la red, las rojillas comenzaron mandando en el electrónico. Con una mínima renta pero con Alba García entonada en ataque, las chicas de Latorre trataban de contrarrestar el poderío en la red de Miguel e Lavado. Cada punto se disputaba con una gran intensidad y sólo pequeños detalles hacían decantar los puntos.

Con empate a 12 se volvió a parar el partido pero las sensaciones eran muy distintas para las granadinas con respecto al primer set. Dos puntos seguidos permitió al Universidad tomar respiro pero el Fundación reaccionó para volver a ponerse por delante con dos largos puntos y dos grandes saques de Rocío Jiménez que condenaron a las universitarias (15-20), que pese a intentarlo ya no pudieron ante la sobriedad de su rival, que cerró el duelo con un parcial de 19-25.