El 'Uni' cierra su temporada sin nada en juego

Consumado el descenso aunque luego será cuestión de despachos si harán que continúe o no en la categoría, el Universidad de Granada cierra su temporada con la visita al Voleadores Cieza. El cuadro de Antonio Millán concluye un curso en el que los resultados no han acompañado con la visita al penúltimo clasificado, que únicamente ha ganado un partido, precisamente ante los granadinos.

El cambio en el modelo de gestión del club, entrenamientos y métodos desarrollado esta temporada no ha dado sus frutos en lo que a la tabla clasificatoria se refiere. Aún así, tiene la oportunidad de despedirse con una alegría si vence en tierras murcianas. Ambos equipos no se juegan nada y el choque es un puro trámite, lo que hará que se juegue sin tensión. El 'Uni' utilizará el choque para preparar de cara al campeonato universitario nacional y autonómico en el que busca realizar un gran papel y prolongar las buenas sensaciones que dejó hace siete días ante Benidorm, un duelo en el que llegó incluso a estar por delante un set, algo que no había sucedido en toda la temporada y es que los granadinos tan sólo han ganado tres set en los once encuentros que han disputado.

El choque se disputa esta tarde desde las 18:30 horas.