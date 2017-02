El 'Uni', obligado a vencer para no complicarse

En el peor momento de la temporada y tras caer por once tantos en Fuengirola, el Universidad de Granada tienen hoy la oportunidad de dar un gran paso hacia la permanencia. Las chicas de Daniel Aguilar, que acumulan cinco derrotas seguidas, reciben en el Pabellón de Fuentenueva al Lanzarote Zonzamas, equipo que ocupa la penúltima posición en la tabla pero que de ganar en Granada podría meter en un problema a las universitarias.

Toca reaccionar y cambiar la dinámica. Pero sobre todo no puede perder y menos por dos o más goles que fue la renta con la que el 'Uni' venció en tierras canarias. Con una renta de siete puntos sobre el descenso directo, la otra opción para perder la categoría es ser el peor penúltimo clasificado de los grupos C y D, algo que está lejos que pueda suceder a día de hoy aunque queda mucha competición por delante.

Las chicas de Daniel Aguilar acumulan cinco derrotas de manera consecutiva

Pero las granadinas no piensan más que en ganar y volver a sonreír. Para ello, deberán recuperar su nivel de juego pero sobre todo su rendimiento defensivo. Con una media de más de 28 tantos encajados en sus últimas cinco citas, sacar adelante algún partido supone estar muy acertados en ataque algo que no se está dando. Afortunadamente, el rival de hoy del Universidad no destaca precisamente por su potencial ofensivo. De hecho, es el equipo que menos tanto anota, lo que debe aprovechar el cuadro de Aguilar para sumar la quinta victoria del curso. Aún así, tendrá que estar muy atento al poderío en pista delantera de Sara de León, décima máxima anotadora de la categoría y principal estilete del cuadro insular.

El choque se disputa a las 20:00 horas.