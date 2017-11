Urge más el juego que el resultado

Nueva prueba de fuego para medir la intensidad con la que el Granada B encara este tramo final de la primera vuelta. El filial, que ha ido de más a menos, se mide a la Balompédica Linense en el Municipal de La Línea (17:00 horas). Con cinco fechas por delante y el parón navideño a la vuelta de la esquina, a los rojiblancos les urge más enderezar la nave en materia de juego y de sensaciones que de resultados, que no son del todo malos.

Después de todo, los 'cachorros' de Pedro Morilla suman 22 puntos y están instalados en una cómoda sexta posición, a cuatro unidades del líder, el Extremadura, y a solo una del Écija, que marca el límite de los puestos de promoción de ascenso. Con el mismo guarismo que los granadinistas (22 puntos) también está el Melilla, un puesto más arriba, y el UCAM, uno más abajo.

Pero el principal problema del 'B' no es ni la situación clasificatoria ni siquiera los resultados: lo que más preocupa en el entorno del equipo es la falta de ideas, recursos y, en general, juego que exhibe desde hace ya varias jornadas. Por eso cada partido supone una nueva oportunidad para el entrenador sevillano del filial de calibrar aquellos desajustes que va presentando el equipo con el paso de las jornadas.

Para el encuentro de esta tarde ante la Balona, el míster volverá a tener a todo el equipo a su disposición. En el club se es consciente de que la imposibilidad de alinear a Caio Emerson por problemas con el tránsfer ha pesado, y mucho, en la trayectoria del equipo. Suerte que el parón navideño y la posterior reapertura del mercado en enero están ya a la vuelta de la esquina y el Granada B, en principio, podrá terminar solucionando el entuerto.

No es este, sin embargo, el mayor hándicap en el filial. Extraña, y mucho, no haber visto sobre el campo apenas al centrocampista senegalés Pape Mbodji. Es solo un ejemplo. Porque Morilla, que en las últimas semanas ha ido introduciendo más novedades en unos onces que en el amanecer de la Liga parecían estar predefinidos, casi no le ha dado minutos al que es uno de los jugadores de los que más se esperaba cuando se anunció su incorporación en verano.

En la otra cara de la moneda está el tema de las ausencias. Sin sancionados en todo lo que va de curso, el 'B' sólo ha tenido que lamentar bajas puntuales por afecciones nimias como las recientes de Fran Serrano y Jean Carlos o las tempraneras de Estrada y Héctor. Precisamente este último ha sido el único miembro de la plantilla que presentaba dudas para el choque de esta tarde debido a un proceso gripal del que ya está totalmente recuperado. Con todos sus hombres listos para la batalla, Morilla dará a conocer la lista esta misma tarde. Todo hace pensar que la alineación que presente no diferirá mucho de la del sábado pasado.