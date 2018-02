Urritia dice que no se ha planteado "prescindir de Ziganda"

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha asegurado en Bilbao que "no" ha llegado a plantearse la posibilidad de prescindir del técnico José Ángel Ziganda, a pesar de que ha admitido que el equipo rojiblanco no "está haciendo bien las cosas" en lo que va de temporada y de que el técnico ha recibido ya varias muestras de desaprobación en pitadas de la afición rojiblanca.

"No. Siempre firmamos los contratos para cumplirlos y siempre mostramos confianza y acompañamiento a los entrenadores", ha dicho Urrutia en una de sus habituales comparecencias ante los medios en la sede social de la entidad, el Palacio de Ibaigane, a las que acude acompañado de su Junta Directiva.

El presidente del Athletic tampoco asegura que el técnico termine la temporada

No obstante, no ha querido asegurar que Ziganda vaya a terminar la temporada porque "todos sabemos que en fútbol es imposible garantizar nada". "Garantías absolutas no tenemos", ha asumido.

Urrutia se ha mostrado "optimista" de cara a lo que resta de temporada y convencido de que el equipo rojiblanco remontará y acabará "arriba" en la tabla como en las últimas temporadas porque considera que "este equipo ha sido una garantía durante siete años". "En unos años ha habido más fluidez en el juego y en otros menos pero se ha acabado remontando. Estamos a tiempo de auparnos y de llegar arriba", ha dicho.

Urrutia ha apuntado que el Athletic está "en la búsqueda de sensaciones" y que, en ese sentido, "sí" es "motivo de preocupación" su trayectoria en este primer año de Ziganda. "No estamos haciendo las cosas bien, podemos hacerlas mejor y en esas estamos", ha dicho.

Aunque no cree que esa preocupación sea mayor ahora que en otros momentos malos puntales de los dos años de Marcelo Bielsa y en los cuatro de Ernesto Valverde, los dos anteriores entrenadores contratados por esta Junta.