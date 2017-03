Vale más que la Copa

Cuando hace dos meses, el Covirán Granada le ganó al Lucentum Alicante la final de la Copa LEB Plata y se aseguró el factor cancha favorable en los play offs, seguramente no entraba en la cabeza ni de los jugadores, club, ni aficionados, la posibilidad de no luchar directamente por el ascenso. Una vez asegurado tener la posibilidad de resolver las eliminatorias en el Palacio de Deportes, tener sólo la presión de acabar campeón con la bala del premio de la Copa en la recámara podía ser un atenuante más. No había urgencia por quedar en mejor o peor posición; había que ir a ser campeón para asegurar el éxito de la temporada. Pero he aquí que el equipo rojiverde se ha dejado demasiadas victorias por el camino, y en muy poco tiempo ha pasado de ser el gran favorito a ser uno más del montón para terminar jugándose las últimas posibilidades de subir de forma directa este mediodía. En Alicante. En el Pedro Ferrándiz. Con un contrincante herido. Con ganas de venganza. Y el Covirán, renqueante. Un panorama inesperado en el que sólo puede quedar uno para buscar el campeonato en las últimas cuatro jornadas de Liga (12:15 horas).

Cuatro partidos faltan y cuatro son los equipos que se van a rifar el campeonato y, por consiguiente, el ascenso directo a LEB Oro. De todos ellos, el que peor racha lleva a día de hoy es el equipo de Pablo Pin, que se plantará en Alicante tras perder haciendo el ridículo en casa frente al Morón. Todos los demás van en línea ascendente, sobre todo Sammic, que hoy también juega (recibe al Valladolid) y que acumula cinco victorias seguidas, y el tapado que ya no lo es tanto, el Xuven Cambados, que ayer ganó claramente al Tarragona para acumular nueve triunfos el tirón. Con el liderato en 19 victorias, ni Covirán ni Lucentum (con 17) pueden permitirse perder, ya que el que lo haga se quedará a dos del liderato con solo cuatro jornadas por jugarse. Ergo esto es una final, la primera de verdad de la temporada para ambos.

Carlos de Cobos y De Lattibeaudiere, piezas clave del cinco inicial, son duda para el partido

Los granadinos afrontarán el partido con malas vibraciones. A veces no es perder, si no cómo. Y la forma en la que lo hizo el equipo hace dos sábados contra Morón hizo 'pupita'. Un traspiés que generó dudas en el equipo por el juego, blando, demasiado, en defensa, y que necesitará volver a estar a un nivel alto a mediodía de hoy ante un rival con poder en la pintura y cuyos promedios no andan muy alejados de los del Covirán.

Bien es cierto que ante los sevillanos, el conjunto de Pablo Pin notó en exceso las bajas. Joel Almeida se fue a una concentración con el equipo nacional de Cabo Verde precisamente en uno de los momentos más delicados de la temporada, mientras que Carlos de Cobos ni siquiera pudo vestirse de corto por la lesión que arrastra desde hace semanas del partido frente al Zamora. De un lado, el caboverdiano está de regreso y eso es una garantía para el entrenador de los granadinos, que necesita a una de sus estrellas para contrarrestar el juego alicantino. Por otro, que el brasileño De Cobos participe en el Pedro Ferrándiz es una incógnita. Sus problemas musculares van en remisión, para lo que se ha optado por darle descanso activo durante toda la semana para tratar de que llegue al encuentro. De no hacerlo, el peso de la dirección de juego volvería a recaer en Carlos Corts, que ya asumió con galones la responsabilidad la semana pasada aunque sus compañeros no le correspondieran.

El otro frente de problemas para Pablo Pin es el máximo anotador del equipo, Tyran de Lattibeaudiere. El jamaicano, al igual que Carlinhos, no ha entrenado durante toda la semana por unos dolores en la espalda que recomendaban reposo. Así que, sin tres de sus mejores piezas, Pin ha tenido que preparar quizás el partido más importante de lo que va de temporada. Delante estará un Lucentum que puede terminar por echar otra palada de tierra a una confianza que puede terminar de resquebrajarse en el Covirán. Están con ganas tras la derrota en la final de la Copa LEB Plata en el Palacio de Deportes. Casar sed de venganza con la opción de seguir optando por el título y en casa es algo que no quieren dejar pasar los de Miguel Ángel Zapata, entrenador granadino del Lucentum.

Pero en estos partidos es en los que equipos dan golpes encima de la mesa y demuestran su hambre de éxito. Encoger la muñeca o soltarla. Deberán aparecer los desaparecidos ante Morón, como Iván Martínez, Milekovic o Jesús Fernández, en el pabellón que es su segunda casa. Unos 70 aficionados pondrán la nota roja en la grada. Solo por su esfuerzo toca ganar. Un ascenso depende de ello.