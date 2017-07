Oros para Valero y MingoranceFallece el veterano periodista deportivo Antonio BarragánÁngela Ávila se impone en una gran carrera

Fin de semana prácticamente redondo en los Campeonatos de España de BTT para los intereses granadinos. David Valero y Alberto Mingorance se impusieron en las categorías élite y eliminator, respectivamente. Por su parte, Rocío Martín también subió al podio de la clasificación final gracias a su segundo puesto en la prueba, que se ha disputado durante el fin de semana en Cofrentes (Valencia).

David Valero pisa fuerte. El bastetano ya avisó de sus intenciones en la prueba inaugural del Campeonato del Mundo, en la que finalizó en segunda posición solo por detrás del suizo Nino Schurter. Ahora, dos meses después, ha confirmado su buen momento de forma con el primer puesto en el Nacional. El granadino, que compite con el equipo MMR, finalizó por delante de su compañero Pablo Rodríguez y de Carlos Coloma, que fue el mejor español en los pasados Juegos Olímpicos de Brasil.

A la finalización de la carrera, el ciclista declaró que "no sabía como iba a ser el circuito, pero estoy muy contento con el rendimiento mostrado y el título conseguido". Valero, que apretó desde el principio, analizó la carrera: "Ha sido todo muy rápido, ya que he querido imponer mi ritmo para controlar la carrera y asegurar el primer puesto". "El clima de aquí me ha ayudado bastante porque es un calor bastante seco y el gran estado de forma en el que estoy ahora mismo ha sido clave", aseguró. David Valero cruzó la línea de meta con 52 segundos de ventaja sobre Pablo Rodríguez, mientras que Carlos Coloma llegó 1 minuto y 20 segundos más tarde que el granadino.

Antes llegó el turno para Alberto Mingorance. El motrileño emuló a David Valero y fue campeón de España en categoría eliminator, aunque el título estuvo rodeado de polémica, ya que el primero en cruzar la línea de meta fue Gerard Álvarez. A pesar de ello, el colegio arbitral entendió que había cerrado al nazarí en el sprint final y le otorgó el primer puesto.

Mingorance subrayó al terminar la carrera que "el circuito me ha venido bastante bien y tenía varios sitios claves en los que podía sacar unos metros, pero la final ha estado muy reñida". "Estoy muy contento porque para conseguir el título he necesitado muchas horas de trabajo", añadió el granadino.

Por su parte, Rocío Martín acabó segunda en la prueba femenina. En Cofrentes, la granadina finalizó a 51 segundos de la campeona, que fue Rocío Gamonal. El segundo puesto le supo a gloría, tal y como recalcó: "Me puedo dar con un canto en los dientes con la plata, ya que este año sólo he corrido una prueba de cross country porque estoy entrenando maratón, pero me he encontrado muy bien con el paso de los kilómetros".

El veterano periodista deportivo local Antonio Barragán Roda falleció ayer domingo en Granada a los 71 años de edad.

A lo largo de su extensa trayectoria como profesional trabajó en el diario Patrio y posteriormente en el gabinete de prensa de la subdelegación del Gobierno en Granada, tarea que compaginó con colaboraciones en varios medios de comunicación como Ideal, Radio Granada o Cadena Cope, entre otros.

Barragán ha sido una de las voces más importantes y significativas del mundo radiofónico local durante décadas, transmitiendo a través de las ondas cientos y cientos de partidos tanto del Granada CF como de los equipos locales de baloncesto más representativos, el Oximesa y el CB Granada.

El periodista ha tenido durante los últimos años un importante peso en la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada, en la que ha desempeñado los cargos tanto de vicepresidente como de secretario.

De hecho, en la última gala de este colectivo recibió un reconocimiento al cumplirse 25 años del accidente de avión ocurrido en el aeropuerto de Granada, del que salió ileso cuando volvía de cubrir el partido Breogán-Oximesa.

Dicharachero, afable y protagonista de miles de anécdotas, durante la última campaña fue un asiduo de los encuentros del Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Los periodistas de Granada le van a echar mucho de menos. Descanse en paz.

El onubense Juan Enrique Gutiérrez (Clavería Móstoles) y la granadina Ángela Ávila (TriAtarfe) lograron la victoria ayer domingo en el I Duatlón Sierra Nevada, prueba en la que participaron 150 deportistas.

Los ganadores ya tomaron ventaja en el primer sector de carrera, de cinco kilómetros, y consolidaron su renta en un tramo de bicicleta de veinte kilómetros de recorrido, mientras que sentenciaron su triunfo en el segundo y último tramo de carrera a pie, de dos kilómetros y medio.

Gutiérrez, onubense asentado en Madrid, completó el trazado en una hora, diez minutos y 26 segundos, con 32 segundos de ventaja sobre Sergio Correa (no federado), que fue segundo, y menos de un minuto sobre el almeriense Fernando López (Triatlón El Ejido), que cerró el podio.

El actual campeón de Andalucía de la disciplina, el granadino Sergio Fernández, se tuvo que conformar con la cuarta plaza al competir mermado por estar recién salido de una lesión.

En féminas el triunfo de Ávila fue más claro, ya que ganó con un tiempo de una hora, 22 minutos y 52 segundos, con trece minutos de ventaja sobre la también granadina Lucía Córdoba (no federada), que fue segunda, y aventajó en más de un cuarto de hora a la británica Anne Barfoot (no federada), que acabó tercera.

150 deportistas participaron en este I Duatlón Sierra Nevada, que discurrió por completo a más de dos mil metros de altura.